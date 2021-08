Seit gut einer Woche sinkt die Corona-Inzidenz in Hamburg wieder und lag am Dienstag bei 79,0. Damit ging der Wert im Vergleich zum Montag (79,4) leicht zurück. Insgesamt haben sich in den vergangenen sieben Tagen (Stand 23. August) 1513 Menschen mit Corona infiziert, die sich wie folgt auf die Bezirke verteilen.

Um eine Vergleichbarkeit der Bezirkszahlen herstellen zu können, werden die Meldungen der Neuinfektionen auf 100.000 Einwohner im Bezirk heruntergerechnet.

Gleich zwei Bezirke teilen sich den Platz als Inzidenz-Spitzenreiter. Harburg und Hamburg-Mitte kommen beide auf einen Inzidenz-Wert von 115,1. In beiden Bezirken ist aber ein positiver Trend zu beobachten – in Harburg hatte der Wert zuvor noch bei 139,5 gelegen. Hier kamen nun 195 neue Corona-Fälle hinzu. In Mitte hatte die Inzidenz zuvor noch 128,8 betragen. Hier kamen nun 347 Fälle hinzu.

Corona in Hamburg: Harburg und Mitte mit höchster Inzidenz

Als einziger Bezirk machte Altona im Vergleich zur Vorwoche einen Sprung nach vorne. Die Inzidenz stieg durch 267 neue Corona-Fälle von 79,8 auf 96,9. Auf Platz drei folgt Bergedorf, das in den vergangenen sieben Tagen 115 Infektionen meldete und damit eine Inzidenz von 88,3 aufweist (Vorwoche: 97,0). Der bevölkerungsreichste Bezirk Wandsbek wies in der Vorwoche noch eine Inzidenz von 73,0 auf. Mit nur 294 Neuinfektionen sank diese auf 66,7.

Das könnte Sie auch interessieren: Hamburg beschließt 2G-Modell: Das gilt ab Samstag im Detail

Unter einer Inzidenz von 60 liegen nur Hamburg-Nord (176 neue Fälle) mit 55,9 und Eimsbüttel (119 neue Fälle) mit 44,6. Auch hier gingen die Zahlen im Vergleich zur Vorwoche zurück (62,1 bzw. 65,0). (mp)