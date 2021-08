Hamburg führt als erstes Bundesland das 2G-Optionsmodell ein. Danach können beispielsweise Gastronomen und Veranstalter allein für Geimpfte und Genesene Angebote machen und Ungeimpfte trotz eines negativen Corona-Tests den Zutritt verwehren. Was ab Samstag gilt: Die neuen 2G-Regeln des Hamburger Senats im Detail.

Die 2G-Option muss von der Einrichtung oder dem Gastronom über das Internet angemeldet werden. Wenn nur Geimpfte oder Genesene an Veranstaltungen teilnehmen, können dadurch Beschränkungen wie Abstandsgebote fallen und die Teilnehmeranzahl erhöht werden – die detaillierten Regeln dazu finden Sie unten. Veranstalter können frei entscheiden, ob sie künftig das 2G-Modell nutzen, oder ob sie weiterhin beim 3G-Modell bleiben. Dieses Modell bezieht Getestete und damit Ungeimpfte mit ein.

Hamburg führt 2G-Modell ein: Das gilt ab Samstag

Hamburgs Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) begründete das 2G-Optionsmodell vor allem damit, dass es in der Pandemiebekämpfung keinen Anlass mehr gebe, die Beschränkungen für Geimpfte und Genesene weiter aufrecht zu erhalten. Geimpfte hätten keinen wesentlichen Anteil am Infektionsgeschehen. Tschentscher betonte: „Beschränkungen müssen verhältnismäßig sein und dürfen nur so lange erfolgen, wie sie zur Pandemiebekämpfung nötig sind.“

Ab kommendem Samstag gelten daher im 2G-Modell in Hamburg folgende Regeln im Detail:

Veranstaltungen (§ 9)

Verzicht auf das Abstandsgebot

Freie Tisch- und Sitzplatzanordnung

Verdreifachung der Personenzahlgrenzen

Aufhebung der Testpflicht

Tanzen ist in Innenräumen mit medizinischer Maske möglich.

Religiöse Veranstaltungen und Trauerfeiern (§ 11)

Verzicht auf das Abstandsgebot

Verzicht auf kapazitäre Vorgaben und Anmeldepflicht

Gemeindegesang auch ohne Maske

Touristische Stadtrundfahrten und Hafenrundfahrten (§ 12 Absatz 2)

Verzicht auf die Maskenpflicht im Freien

Messen und gewerbliche Ausstellungen (§ 13a)

Verzicht auf das Abstandsgebot

Entfallen der flächenmäßigen Kapazitätsbegrenzung (eine Person pro 10 qm)

Aufhebung der Testpflicht

Gaststätten und ähnliche Einrichtungen (§ 15)

Verzicht auf das Abstandsgebot

Verzicht auf Kapazitätsbegrenzungen

Es darf im Stehen verzehrt werden.

Tische und Stühle können beliebig platziert werden.

Shishas dürfen auch in geschlossenen Räumen genutzt werden.

Die Sperrstunde entfällt.

Aufhebung der Testpflicht

Tanzen ist auch in geschlossenen Räumen möglich.

Beherbergung (§ 16)

Verzicht auf das Abstandsgebot

Schlafsäle dürfen ohne Begrenzung belegt werden

Aufhebung der Testpflicht

Wenn Tanzangebote gemacht werden, gelten die Regeln nach § 15a.

Weiterhin gilt die Pflicht zum Tragen einer medizinischen Maske in Innenräumen.

Freizeiteinrichtungen und Gästeführungen (§ 17)

Verzicht auf das Abstandsgebot

Entfallen der Gruppengrößenbegrenzung

Entfallen der kapazitären Begrenzung

Aufhebung der Testpflicht in geschlossenen Räumen

Weiterhin gilt die Pflicht zum Tragen einer medizinischen Maske in Innenräumen.

Kulturelle Einrichtungen (§ 18)

Für Theater, Opern, Konzerthäuser, Konzertsäle, Musiktheater, Filmtheater (Kinos), Planetarien und Literaturhäuser, Museen, Gedenkstätten, Galerien, Ausstellungshäuser, Bibliotheken und Archive sowie zoologische und botanische Gärten und Tierparks gelten im 2G-Modell folgende Regeln:

Verzicht auf das Abstandsgebot

freie Anordnung der Sitzplätze

Folge: keine Kapazitätsbegrenzung (Vollauslastung)

Aufhebung der Testpflicht in geschlossenen Räumen

Für gastronomische Angebote gelten die Regeln nach § 15.

Weiterhin gilt die Pflicht zum Tragen einer medizinischen Maske in Innenräumen – auch beim Tanzen.

Livemusikspielstätten und Musikclubs (§18 Absatz 2):

Verzicht auf das Abstandsgebot

freie Anordnung der Steh- und Sitzplätze

Stehplätze zulässig

Aufhebung der Testpflicht in geschlossenen Räumen

Personenzahlgrenzen: in geschlossenen Räumlichkeiten höchstens 1.300, im Übrigen höchstens 2.000

Sofern getanzt wird, gilt die Personenzahlbegrenzung nach §15a (außen: 750 Personen, innen: 150 Personen)

Weiterhin gilt die Pflicht zum Tragen einer medizinischen Maske in Innenräumen – auch beim Tanzen.

Sportveranstaltungen vor Publikum (§ 18a)

Verzicht auf das Abstandsgebot

freie Anordnung der Sitz- und Stehplätze

Verdopplung der Personenzahlgrenze in Innenräumen auf 1.300 und 2.000 im Freien

für größere Veranstaltungen gibt es weiterhin die Möglichkeit der Sondergenehmigung, § 18a Absatz 2, auch als 2G-Veranstaltung

Aufhebung der Testpflicht in geschlossenen Räumen

Bei nicht-stationären sportlichen Wettkämpfen, z.B.: Laufveranstaltungen und Radrennen, kann im 2G-Zugangsmodell auf das Abstandsgebot verzichtet werden. Es entfallen die Vorgaben zu den Startblöcken (im 3G-Modell: max. 30 Personen). Die Teilnehmerzahl wird auf 750 Sportausübende erhöht und die Testpflicht wird im 2G-Zugangsmodell aufgehoben.

Volksfeste (§ 18b)

Verzicht auf das Abstandsgebot

Aufhebung der kapazitären Begrenzung

Aufhebung der Testpflicht in geschlossenen Räumen

Für das Tanzen gelten die Vorgaben von § 15a

Weiterhin gilt die Pflicht zum Tragen einer medizinischen Maske in Innenräumen und der Zugang muss regulierbar bzw. kontrollierbar sein.

Bildungs- und Ausbildungseinrichtungen, Fahrunterricht (§ 19)

Verzicht auf das Abstandsgebot

Lerngruppen dürfen durchmischt werden

freie Pausengestaltung

Entfallen der Begrenzung der Gruppengröße der Lerngruppen

Aufhebung der Testpflicht in geschlossenen Räumen

Weiterhin gilt die Pflicht zum Tragen einer medizinischen Maske in Innenräumen.

Pflichtveranstaltungen im Bildungsbereich, wie z.B. BAMF-Sprachkurse und dergleichen, müssen zumindest auch im 3G-Modell angeboten werden.

Sportbetrieb und Spielplätze (§ 20)

Für Sportanlagen, Fitnessstudios, Schwimmbäder und Thermen, Saunen und beim ärztlich verordneten Rehabilitationssport gelten folgende Möglichkeiten im 2G-Zugangsmodell:

Verzicht auf das Abstandsgebot

Entfallen der kapazitären Begrenzung in geschlossenen Räumen (eine Person pro 10 qm)

das Abstandsgebot zwischen Sportgeräten entfällt

Aufhebung der Testpflicht in geschlossenen Räumen

Weiterhin gilt die Pflicht zum Tragen einer medizinischen Maske in Innenräumen.

Spielbank, Spielhallen und Wettvermittlungsstellen (§21)

Verzicht auf das Abstandsgebot

Entfallen der kapazitären Begrenzung in geschlossenen Räumen (eine Person pro 10 qm)

freie Anordnung der Sitz-und Stehplätze

Weiterhin gilt die Pflicht zum Tragen einer medizinischen Maske in Innenräumen.

Weitere Beschlüsse des Senats

Im gesamten Hamburger Einzelhandel entfällt ab Samstag, 28. August 2021, die Pflicht zur (digitalen) Kontaktnachverfolgung.

Bereits in der vergangenen Woche wurde die zeitliche Gültigkeit von Coronatests wieder verkürzt: Die dem Testergebnis zu Grunde liegende Testung darf im Falle eines PCR-Tests höchstens 48 Stunden und im Falle eines Schnelltests höchstens 24 Stunden zurückliegen.

Kinder bis zur Vollendung des siebten Lebensjahres sind von der Erbringung eines Testnachweises ebenso befreit wie Schülerinnen und Schüler. (mp)