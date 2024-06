Nach Herz-Drama: Radio-Legende Carlo von Tiedemann meldet sich zurück

Bald ist er wieder „On Air“: Nach mehrmonatiger Krankheitspause geht NDR-Urgestein Carlo von Tiedemann (80) erstmals wieder auf Sendung! Hinter ihm liegt eine schwere Zeit – Anfang April sagt er noch: „Ich bin dem Tod gerade noch von der Schippe gesprungen!“

Am Samstag läuft wieder seine zweistündige Show „Carlo kennt sie alle“ bei NDR Schlager. Das teilte der Sender in Hamburg am Freitag mit. In der Sendung erzählt der Moderator unter anderem über seine Begegnungen mit Stars – schließlich kennt kaum einer das Show-Business so gut wie Carlo! „Ich bin der glücklichste Schlageropa ever“, so von Tiedemann.

Carlo von Tiedemann: Lebensgefährliche Herz-Infektion!

Was der NDR unerwähnt lässt: In den letzten Monaten ging es von Tiedemann richtig schlecht! Anfang April sagte er der MOPO noch: „Es war lebensbedrohlich! Ich bin dem Tod gerade noch von der Schippe gesprungen!“ Von Tiedemann hatte nämlich eine bakterielle Infektion an den Herzkranzgefäßen. Er wurde deshalb ins Albertinen-Krankenhaus nach Schnelsen gebracht. Sein Herzschrittmacher musste entfernt werden.

Nach der Herz-OP musste er dann noch zweimal am Rücken operiert werden – im Krankenhaus hatte er sich nämlich einen Wirbel gebrochen. Zu allem Unglück kam dann auch noch eine Lungenentzündung dazu. Im April wurde von Tiedemann dann in ein Pflegeheim nach Wrist (Kreis Steinburg) gebracht, um wieder zu Kräften zu kommen. Jetzt sagt der 80-Jährige: „Ich bin zuhause, ich bin fröhlich, ich bin gesund, es geht aufwärts.“

In den vergangenen Jahren hatte Carlo von Tiedemann zunehmend mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen: Er leidet unter der seltenen Herzkrankheit Amyloidose, bei der der Körper nicht mehr optimal mit Blut versorgt werden kann. Im vergangenen Jahr hatte er zudem in Quickborn einen Autounfall, bei dem er leicht verletzt wurde.

Carlo von Tiedemann: Stress mit dem NDR – „das ist für mich kein Radio mehr“

Zu den gesundheitlichen Problemen kam dann im vergangenen Sommer auch noch Stress mit seinem Haussender: Von Tiedemann verlor seine Live-Sendung bei NDR 90,3 – für ihn war sein Aus damals völlig überraschend. Er habe sich nicht mal von den Hörern verabschieden können. Als Alternative bekam er den Sendeplatz am Samstagvormittag, wo er in aufgezeichneten Beiträgen aus seinem Show-Leben erzählt. Wirklich zufrieden war er damals mit dieser Lösung nicht. „Ich bin mit dem Beschluss nicht glücklich. Das ist für mich kein Radio mehr“, schimpfte er.

Das könnte Sie auch interessieren: Carlo von Tiedemann über Drogen, die Liebe und sein „erstes Mal“

Mittlerweile haben sich von Tiedemann und der NDR anscheinend wieder vertragen – und Carlo freut sich nun, nach der Krankheitspause wieder arbeiten zu können. Er habe eine nicht zu beschreibende Lust auf Radio, sagt er. „Wer 53 Jahre dabei ist, der kann nichts anderes.“ (elu)