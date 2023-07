Seit mehr als 50 Jahren arbeitet Kult-Moderator Carlo von Tiedemann beim NDR – doch nun hat der Sender seine Sendung „Große Freiheit“ abgesetzt und die Radiolegende aus dem Live-Programm gestrichen. Der 79-Jährige hat sich jetzt gegenüber der MOPO zu dem Aus geäußert – und zeigt sich empört.

Die Enttäuschung über das Aus seiner Sendung ist ihm wahrlich anzumerken: Mit gedämpfter Stimme spricht Carlo von Tiedemann mit der MOPO – ganz anders, als man den locker-flockigen Moderator aus dem Radio kennt.

Carlo von Tiedemann: Krankheitspause – und Sendung los

Seit über 50 Jahren begleitet er die Hamburgerinnen und Hamburger im Alltag, er gehört für viele Radio-Hörer schon regelrecht zur Familie. Zuletzt hatte er mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen, musste eine fast zweimonatige Pause einlegen. Er leidet seit zwei Jahren unter der Herzkrankheit Amyloidose, bei der der Körper nicht mehr optimal mit Blut versorgt werden kann.

Radiolegende Carlo von Tiedemann (l.) hat viele Stars aus dem Show-Business kennengelernt: Hier mit Sänger Roberto Blanco im Jahr 2016 (Archivbild) dpa | Stefan Sauer Radiolegende Carlo von Tiedemann (l.) hat viele Stars aus dem Show-Business kennengelernt: Hier mit Sänger Roberto Blanco im Jahr 2016 (Archivbild)

„Ich kam aus der langen Krankheitspause wieder und war die Sendung los“, sagt von Tiedemann der MOPO. Er habe sich nicht mal von den Hörern verabschieden können, so überraschend war das Aus für ihn – der Sender hat die Radiolegende anscheinend einfach fallengelassen. „Einen Mann, der 53 Jahre lang bewiesen hat, dass er genau weiß, was interessante Unterhaltung ist, nicht mehr live auftreten zu lassen…“, sagt von Tiedemann enttäuscht.

Statt eigener Live-Sendung: Nur noch zu Gast bei NDR 90,3

Ganz wird der Kult-Moderator nicht aus dem Radio verschwinden: Wie eine NDR 90,3-Sprecherin der MOPO sagte, wird der Moderator samstagvormittags als Gast bei Ilka Petersen mit der Ruprik „Carlo kennt sie alle…“ zu hören sein.

Diese Alternative sei aber nicht mit einer Live-Sendung zu vergleichen: „Ich bin mit dem Beschluss nicht glücklich. Das ist für mich kein Radio mehr“, sagt er. „Jetzt bin ich einfach nur ein stummer Zuträger und kann meiner Freude keinen großen Ausdruck mehr verleihen.“

Carlo von Tiedemann bei der Verleihung des 10. Deutschen Radiopreises im Jahr 2019: Der Kult-Moderator (79) wird nun keine eigene Sendung mehr moderieren. (Archivbild) dpa/Georg Wendt Carlo von Tiedemann bei der Verleihung des 10. Deutschen Radiopreises im Jahr 2019: Der Kult-Moderator (79) wird nun keine eigene Sendung mehr moderieren.

Warum der NDR die Sendung abgesetzt hat? Für Carlo von Tiedemann unverständlich: Laut Sender-Sprecherin seien „gesundheitliche Gründe“ für das Aus verantwortlich – von Tiedemann sagt: „Ich bin gesund!“

Die Sendung „Große Freiheit“, in der er Tipps fürs Wochenende teilte, habe für von Tiedemann stets einen großen Spaß bedeutet: „Es war rundum schön“, sagt er melancholisch. Am 1. Juli lief die letzte Ausgabe.

Ihm sei wichtig zu betonen, dass sich der NDR während der krankheitsbedingten Pause Anfang des Jahres „hoch anständig“ verhalten habe. Doch über all das, was danach kam, könne man „sehr, sehr geteilter Meinung“ sein. „Ich muss mich zunächst mal fügen“, so von Tiedemann. Was das genau heißt – dazu wollte er zunächst nichts sagen …