Die Kontrollen von Läden, die das 2G-Modell nutzen, sollen in Hamburg verschärft werden. Einige Betreiber schauen nämlich nur kurz auf den Impfpass und fragen zum Beispiel nicht nach dem passenden Personalausweis – das macht es Betrügern leicht.

Die Stadt kontrollierte bisher vor allem am Wochenende in Restaurants und Bars. Die MOPO berichtete. Auf Nachfrage beim Senat hieß es nun: „Die, die nicht kontrollieren und dabei ertappt werden, müssen mit einer Strafe rechnen. Die Innenbehörde hat heute auch angekündigt, dass es mehr und schärfere Kontrollen geben wird“, sagte Senatssprecher Marcel Schweitzer am Dienstag im Rathaus.

Schärfere 2G-Kontrollen in Hamburg

Über eine Pflicht für Betreiber zur Nutzung digitaler Möglichkeiten, etwa der CovPass-App, werde im Senat ebenfalls nachgedacht, hierzu gebe es aber noch keine Entscheidung.

Das könnte Sie auch interessieren: Winterdom unter 2G: Das sind die Regeln – und die Highlights

„Wir hatten allein gestern 47 Polizeikontrollen, zwölf Verstöße wurden festgestellt, und sieben Betriebe wurden geschlossen“, so Schweitzer. Am vergangenen Wochenende habe es 135 Kontrollen gegeben, dabei habe es 72 Verstöße gegeben und vier Betriebe mussten schließen. „Wir gehen dem also nach“, so Schweitzer.