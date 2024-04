Schon ab morgen! Beliebte Hamburg-Attraktion startet wieder

Angeleuchtete Wasserfontänen bewegen sich zur Musik: Die Wasserlichtkonzerte auf dem Parksee in Planten und Blomen sind bei den Hamburgern und bei Touristen beliebt. Im September mussten die Lichtspiele noch frühzeitig abgebrochen werden – aber jetzt geht es am 1. Mai wieder los. Dieses Jahr stehen Shows mit Filmmusik, Jazz und Tango auf dem Programm.

Die Wasserlichtorgel wird live gespielt – synchron zur Musik bewegen sich bunt angeleuchtete Wasserfontänen. Die Wasserlichtkonzerte in der Parkanlage Planten un Blomen (Neustadt) locken im Sommer täglich viele Fans an. Im September mussten die Shows vorzeitig abgebrochen werden: Ein Leck in der Nähe des Parksees musste repariert, der See dafür geleert werden. Der schwere Schaden musste schnell behoben werden, hieß es damals vom Bezirksamt. Doch nun geht es am 1. Mai wieder los.

Bis Ende September sind dann wieder jeden Abend die Wasserlichtkonzerte zu sehen. Vom 1. Mai bis 31. August beginnen sie um 22 Uhr, ab dem 1. September um 21 Uhr. Der Eintritt ist frei.

Wasserlichtkonzerte in Planten un Blomen ab dem 1. Mai

Am 1. Mai starten wieder die Wasserlichtkonzerte in Planten un Blomen. picture alliance Am 1. Mai starten wieder die Wasserlichtkonzerte in Planten un Blomen.

Eine halbe Stunde dauert die Vorstellung mit 99 Wasserdüsen – der Hauptstrahl erreicht eine Höhe von bis zu 36 Metern. Auf dem wechselnden Programm stehen Filmmusik, Jazz, ein Tango-Konzert und der Klassiker „Karneval der Tiere“.

Zusätzlich gibt es täglich um 16 und 18 Uhr weitere Wasserspiele zu sehen – ohne Licht und Musik.