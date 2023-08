Vorzeitiges Ende der Wasserlichtkonzerte: Das ist der Grund

Die Wasserlichtkonzerte in Planten un Blomen enden dieses Jahr früher als geplant. Die Entscheidung sei den Verantwortlichen nicht leichtgefallen, so das Bezirksamt Hamburg-Mitte. Wer die Lichtspiele noch sehen will, muss sich sputen: Das Programm läuft nur noch bis zum 3. September. Danach muss der See erstmal trockengelegt werden.

Leck in Planten un Blomen beendet Wasserlichtkonzerte

„Die Entscheidung ist den Verantwortlichen nicht leichtgefallen“, doch der schwere Schaden müsse schnell behoben werden, heißt es vom Bezirksamt. Im laufenden Betrieb könnten die Reparaturarbeiten allerdings nicht durchgeführt werden.

Bis zum 31. August finden die Wasserlichtkonzerte noch um 22 Uhr zu „Reverie und Bacchanal“ statt. Ab dem 1. September sollen die Wasserlichtspiele schon um 21 Uhr zu Filmmusik starten. (fbl)