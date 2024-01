In den vergangenen zwei Jahren wurde das Leben in Hamburg spürbar teurer: Neben gestiegenen Kosten etwa für Lebensmittel und Benzin, sind auch die Ticketpreise fürs Freibad, den Konzertbesuch oder den Ausflug zum Zoo immer weniger erschwinglich. Viele Menschen sparen dort, wo es am einfachsten möglich ist – an der eigenen Freizeit. Doch es lohnt sich, gezielt nach Gratisangeboten für den Feierabend und das Wochenende zu suchen. Beim näheren Hinsehen fällt auf: Es gibt jede Menge umsonst! Die MOPO hat die besten Angebote des neuen Jahres gesammelt.

Gratis-Festivals in Hamburg

Futur2Festival: Feiern ist toll, aber geht das nicht auch nachhaltig? Na klar! Das Futur2Festival zeigt schon seit 2018, dass Party und Planetenrettung nicht miteinander im Widerspruch stehen. Als Besucher eines ernergieautarken Musikfestivals können Feierwütige so mit guten Beispiel vorangehen. Die Finanzierung des Events ist noch nicht vollständig geklärt, die Veranstalter sind jedoch zuversichtlich, dass es 2024 wieder heiß hergehen wird auf dem Festivalgelände in Rothenburgsort.

Wo: Elbpark Entenwerder (Rothenburgsort). Wann: 24. bis 26. Mai.

STAMP Festival: Jedes Jahr im Juni wandelt sich das Gebiet rund um den Altonaer Bahnhof, wenn an zahlreichen Orten im Viertel das STAMP Festival für Musik und Performancekunst entsteht. Die größte Bühne steht auf dem Platz der Republik, dutzende weitere Veranstaltungsorte sind im erweiterten Umkreis verteilt.

Wo: Ottensen, Bahrenfeld, Altona-Altstadt und Altona-Nord. Wann: 7. bis 9. Juni.

Künstler nehmen im Rahmen des STAMP-Festivals an einer Parade teil. (Archivbild) picture alliance / Bodo Marks/dpa | Bodo Marks Künstler nehmen im Rahmen des STAMP-Festivals an einer Parade teil. (Archivbild)

48h Wilhelmsburg: Geografisch noch weiter ausgedehnt ist das „musikalische Nachbarschaftsfestival“ 48h Wilhelmsburg auf der gleichnamigen Elbinsel. Ein Wochenende lang ist auch dort für ein buntes Programm quer durch zahlreiche Genres gesorgt.

Wo: Kreuz und quer in Wilhelmsburg, an Land wie auf dem Wasser. Wann: 7. bis 9. Juni.

Das Kulturfloß „Schaluppe“ beim 48h Wilhelmsburg-Festival. Musik von den Elbinseln Das Kulturfloß „Schaluppe“ beim 48h Wilhelmsburg-Festival.

Natur und Draußen

Badeseen: In den Sommermonaten tummeln sich jedes Jahr tausende Hamburger in den diversen Freibädern der Stadt. Doch fürs Baden und faul in der Sonne liegen ist Eintritt zahlen gar nicht nötig: Die zahlreichen Badegewässer im Stadtgebiet machen es möglich.

Wo: Das Sommerbad Altengamme wird noch saniert, soll aber rechtzeitig zur Saison 2024 wieder öffnen – es liegt am Horster Damm 76-80 (Altengamme). Am Öjendorfer See gibt es gleich zwei Badestellen, an der Süd- und an der Ostseite. Driftredder (Billstedt). In den Vier- und Marschlanden liegt der Allermöher See (Nordspitze), Elly-Heuss-Knapp-Ring (Neuallermöhe). Wann: Die offizielle Badesaison startet im Mai und endet im September.

Das Sommerbad Altengamme Marius Röer Das Sommerbad Altengamme

Wasserlichtkonzert: Die abendlichen Wasserlichtkonzerte in Planten un Blomen sind ein beeindruckendes Zusammenspiel aus Musik, Wasser und Lichteffekten. Überwiegend wird klassische Musik gespielt, doch werden immer wieder auch aktuelle Stücke und auch Filmmusik dargeboten.

Wo: Auf dem Parksee in Planten un Blomen (St. Pauli). Wann: Mai bis August ab 22 Uhr, September ab 21 Uhr.

Das Wasserlichtkonzert im Hamburger Planten un Blomen zieht jedes jahr tausende Besucher an. (Archivbild) Imago Das Wasserlichtkonzert im Hamburger Planten un Blomen zieht jedes Jahr tausende Besucher an. (Archivbild)

Musik

Live-Jazz: Jazz-Liebhaber werden sich über dieses Angebot freuen: In der „Pony Bar“ gibt es einmal wöchentlich die Veranstaltungsreihe „Watch What Happens“ mit Live-Jazz, der Eintritt ist frei.

Wo: Allende-Platz 1 (Rotherbaum). Wann: Immer mittwochs ab 21 Uhr.

In der „Pony Bar“ gibt es jede Woche Live-Jazz. (Archivbild) hfr In der „Pony Bar“ gibt es jede Woche Live-Jazz. (Archivbild)

Open Mic Night: Für Musiker oder jene, die es noch werden wollen, gibt es die Open Mic Night in der „The Now Bar“. Ob Solo-Einlage, ein Auftritt als Duo oder sogar als Gruppe, alles wird dort gerne gesehen. Auch was die Stilrichtung angeht, gibt es keine Restriktionen – gefragt sich vielmehr Mut und Lust, sich auf einer Bühne auszuprobieren.

Wo: Moxy Hotel Altona, Kühnehöfe 8 (Bahrenfeld). Wann: Jeden Donnerstag von 19 bis 22 Uhr.

Eine leuchtende Open-Mic-Night-Anzeige (Symbolbild) Imago/Wirestock Eine leuchtende Open-Mic-Night-Anzeige (Symbolbild)

Orgelmusik: Für wen das Orgelspiel immer der schönste Teil des Gottesdienstes ist, kann auch einfach so mal eine Kirche besuchen kommen: Die Hauptkirche St. Jacobi bietet einmal in der Woche die Veranstaltung „30-Minuten-Orgelmusik“ mit wechselnden Darbietungen an. Auch hier ist der Eintritt frei.

Wo: Jakobikirchhof 22 (Altstadt). Wann: Immer donnerstags ab 16.30 Uhr.

Blick auf die Orgel der historischen Hauptkirche St. Jacobi. picture alliance/dpa/Daniel Bockwoldt Blick auf die Orgel der historischen Hauptkirche St. Jacobi.

Museen

Museumstag: Wem Eintrittskarten ins Museum zu teuer sind, aber dennoch unbedingt eine Ausstellung sehen möchte, kann dies am Internationalen Museumstag tun, dann nämlich ist der Eintritt frei. Daran nehmen folgende Museen und Kulturorte teil: Altonaer Museum, Archäologisches Museum Hamburg, Astronomiepark Hamburger Sternwarte, Auswanderermuseum BallinStadt Hamburg, Deutsches Hafenmuseum, Gedenkstätte Bullenhuser Damm, Gedenkstätte Fuhlsbüttel, Helmut Schmidt-Forum, Internationales Maritimes Museum, Jenisch Haus, Kunsthaus Hamburg, KZ-Gedenkstätte Neuengamme, Museum der Arbeit, Museum für Hamburgische Geschichte, Museum für Kunst und Gewerbe, Stiftung Ohm.

Wann: am 19. Mai, Öffnungszeiten der einzelnen Museen variieren.

Ein Museumstaucher vom Hafenmuseum steigt in einem historischen Tauchanzug zu einer Tauchvorführung in die Elbe. (Archivbild) picture alliance/dpa/Markus Scholz Ein Museumstaucher vom Hafenmuseum steigt in einem historischen Tauchanzug zu einer Tauchvorführung in die Elbe. (Archivbild)

Kunsthalle: Kunstbegeisterte (und Ungeduldige) müssen nicht erst bis Mai warten: Die Hamburger Kunsthalle öffnet einmal monatlich gratis ihre Türen.

Wo: Glockengießerwall 5 (Altstadt). Wann: Jeden ersten Donnerstag im Monat, von 18-21 Uhr. Vom Angebot ausgenommen ist die Jubiläumsausstellung Caspar David Friedrich bis März 2024.

Ein Mann steht in der Galerie der Gegenwart der Hamburger Kunsthalle in der Ausstellung „Ernst Wilhelm Nay - Retrospektive“. picture alliance/dpa/Daniel Reinhardt Ein Mann steht in der Galerie der Gegenwart der Hamburger Kunsthalle in der Ausstellung „Ernst Wilhelm Nay – Retrospektive“.

Zoologisches Museum: Wen die Aussicht auf exotische Tiere reizt, ist mit dem Museum der Natur Hamburg – Zoologie gut beraten. Neben den 160 Knochen des Finnwals „Finni“ und einem präparierten Eisbären ist auch das berühmte Walross „Antje“ dort ausgestellt.

Wo: Bundesstraße 52 (Rotherbaum). Wann: Dienstag bis Sonntag, 10-17 Uhr.

Der riesige Walkopf ist eines der Highlights im Museum. UHH,RZZ-MCC, Mentz Der riesige Walkopf ist eines der Highlights im Museum.

Politisches

Rechte Gewalt: Wer sich für politische Geschichte und Rechtsextremismus in Hamburg interessiert, wird bei diesem wichtigen Thema nicht enttäuscht werden: Im Hamburger Rathaus präsentiert die Stiftung Hamburger Gedenkstätten und Lernorte die Wanderausstellung „Rechte Gewalt in Hamburg von 1945 bis heute“.

Wo: Rathausmarkt 1 (Altstadt). Wann: 19. Januar bis 18. Februar, Mo-Fr: 7 bis 19 Uhr, Sa: 10 bis 18 Uhr, So: 10 bis 17 Uhr.

Vor dem Ladenlokal, in dem Süleyman Tasköprü von Rechtsterroristen ermordet wurde, liegt heute dieser Gedenkstein Olaf Wunder Vor dem Ladenlokal, in dem Süleyman Tasköprü von Rechtsterroristen ermordet wurde, liegt heute dieser Gedenkstein

EuropaCamp: Nicht nur was für überzeugte Europäer: Das EuropaCamp der Zeit-Stiftung bieten auf dem Kampnagel-Gelände Diskussionen, Live-Podcasts, Theater und Musik zu den Themenfeldern Politik und Europa. Prominente Gäste wie Vizekanzler Robert Habeck (Grüne) oder die Journalistin Sandra Maischberger sind mit dabei.Der Eintritt ist frei, einzelne Programmpunkte sind jedoch kostenpflichtig.

Wo: Jarrestraße 20 (Winterhude). Wann: 25. bis 28. April.

Podiumsdiskussion beim EuropaCamp im Jahr 2022. Ausserhofer/Zeit-Stiftung Podiumsdiskussion beim EuropaCamp im Jahr 2022.

Sport

Active City Summer: Ist die Couch schon länger Ihr bester Freund? Waren Sie früher mal sportlicher und möchten wieder daran anknüpfen? Oder sind Sie einfach neugierig und probieren gerne Neues aus? In jedem dieser Fälle ist der Active City Summer genau das richtige für Sie: Bei dieser jährlichen Aktion der Stadt können Interessierte den ganzen Sommer über neue Sportarten ausprobieren – kostenlos und unverbindlich! Mehr als 60 Hamburger Sportvereine nehmen daran teil. Wie wäre es etwa mit Badminton beim TV Gut Heil Billstedt von 1898 e.V.? Oder Bogenschießen beim Hamburger Turnerbund von 1862 e.V.?

Wo: Bei allen teilnehmenden Vereinen im Stadtgebiet. Wann: vom 1. Juli bis zum 30. September.

Eine durchlöcherte Zielscheibe (Symbolbild) imago/Panthermedia Eine durchlöcherte Zielscheibe (Symbolbild)

Für Kinder

Kinderkino: Großen Spaß für kleine Leute bietet die Bücherhalle Altona mit einem Überraschungs-Kino speziell für Kinder. Gezeigt werden Filme ohne Altersbeschränkung, eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Wo: Mercado Einkaufszentrum, Ottenser Hauptstraße 10 (Ottensen). Wann: Januar bis April, jeden ersten Samstag im Monat von 11-15.30 Uhr.

Eine Filmvorführung für Kinder (Symbolbild) IMAGO/Funke Foto Services Eine Filmvorführung für Kinder (Symbolbild)

Kinderbauernhof: Tiere sind faszinierend, vor allem für Kinder. Was läge da näher, sie nicht aus der Ferne, sondern aus nächster Nähe anzugucken. Doch sind Löwe, Tiger und Co. leider alles andere als handzahm. Tut es vielleicht auch ein Kaninchen, oder ein Pony? Im Kinderbauernhof Kirchdorf können heimische Tiere bestaunt, und vielleicht sogar gestreichelt werden.

Wo: Stübenhofer Weg 19 (Wilhelmsburg). Wann: Mo-Fr 12-18 Uhr, Sa-So 11-18 Uhr.

Auf dem Tierbauernhof können Kinder heimischen Tieren näher kommen. Kinderbauernhof Kirchdorf e.V. Auf dem Tierbauernhof können Kinder heimischen Tieren näher kommen.

Und das gibt es sonst noch

Lesetreff: Im Lesetreff „wortreich“ tauschen sich Leseratten in regelmäßigen Abständen über ihre Lieblingsbücher – und alles rund um die Literatur – aus. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich, der Eintritt frei.

Wo: KulturWerk Rahlstedt, Boizenburger Weg 7 (Rahlstedt). Wann: Alle zwei Monate, nächster Termin am 8. Januar um 17 Uhr.

Ein Lesekreis trifft sich zum Gespräch. (Symbolbild) IMAGO / Stefan Trappe Ein Lesekreis trifft sich zum Gespräch. (Symbolbild)

Repair-Café: Fühlen Sie sich unwohl dabei, Dinge wegzuschmeißen, bloß weil sie mal kaputt gegangen sind? Aber selbst reparieren können sie auch nicht? Dann könnte das Repair-Café bei Eppe & Flut genau das Richtige für Sie sein. Ehrenamtliche flicken dort mit Ihnen Textilien zusammen, bringen Elektro-Geräte wieder zum Laufen und vieles mehr.

Wo: Julius-Reincke-Straße 13a (Eppendorf). Wann: am 20. Januar von 14-17 Uhr.

Reparateure und Betreuer im Repair Café sitzen mit Besuchern zusammen an deren defekten Geräten. (Archivbild) picture alliance / dpa | Daniel Karmann Reparateure und Betreuer im Repair Café sitzen mit Besuchern zusammen an deren defekten Geräten. (Archivbild)

Miniatur Wunderland: Die Modellbauwelt Miniatur Wunderland in der Speicherstadt ist ein wahrer Publikumsmagnet. Vor allem am Wochenende stehen Gäste zum Teil stundenlang in der Schlange, um sich die verschiedenen Welten rund um das Thema Eisenbahn anzusehen. Normalerweise kosten Tickets 20 Euro, jedoch gibt es eine Ausnahme: Menschen, die sich den Eintritt nicht leisten können, dürfen gratis hinein. Das Angebot fußt auf Vertrauen, ein Nachweis ist nicht erforderlich.

Wo: Kehrwieder 2/Block D (Altstadt). Wann: vom 7. bis 31. Januar (Samstage ausgenommen). Die Öffnungszeiten variieren stark: mindestens von 9-18 Uhr, an vielen Tagen auch deutlich länger.

Besucher betrachten ein Modell im Miniaturwunderland, hier das Hamburger Wahrzeichen, den Michel. picture alliance/dpa/Markus Scholz Besucher betrachten ein Modell im Miniaturwunderland, hier das Hamburger Wahrzeichen, den Michel.

Gemeinschaftskochen: Manche Dinge machen in Gesellschaft einfach mehr Spaß, zum Beispiel kochen! Wer dabei auch noch neue Menschen kennenlernen mag, für den könnte dieses Angebot etwas sein.

Blick auf die Kulturfabrik Kampnagel picture alliance/dpa/Markus Scholz Blick auf die Kulturfabrik Kampnagel

Migrantpolitan veranstaltet auf dem Kampnagel-Gelände ein Community-Cooking, also ein gemeinschaftliches Kochen und Essen. Die Teilnahme ist kostenlos, eine Anmeldung ist jedoch erforderlich.

Wo: Jarrestraße 20 (Winterhude). Wann: am 17. Januar und am 21. Februar, jeweils um 19 Uhr.