Bauern, Impfgegner und Russland-Freunde protestieren gegen den NDR

Immer wieder waren die Bauernproteste gegen die Sparpläne der Bundesregierung in den vergangenen Wochen in den Schlagzeilen. Doch nicht alle sind mit der Berichterstattung über diese Proteste glücklich. Seit Samstagnachmittag findet daher in Hamburg ein 24 stündiger Protest vor dem NDR-Landesfunkhaus statt.

Am Samstagnachmittag begann um 16 Uhr eine 24-stündige Mahnwache vor der NDR-Zentrale in Hamburg-Lokstedt. Wie ein Sprecher des Polizei-Lagedienstes sagt, sei die Versammlung bislang friedlich verlaufen. Angekündigt waren etwa 1000 Teilnehmer – letztendlich seien es derzeit aber eher 100 bis 200, so der Lagedienst. Auch Traktoren und vereinzelte LKWs brachten die Demonstranten mit.

Deutlich weniger Teilnehmer als angekündigt

Schon seit einigen Tagen kursiert der Aufruf zu der Demonstration in den Sozialen Medien. Auf X (ehemals Twitter) wurde die Versammlung von den Veranstaltern als „Demonstration und Kundgebung für eine faire und objektive Berichterstattung“ angekündigt. Unterzeichnet wurde der Flyer lediglich mit „#EuerMittelstand“.

Das könnte Sie auch interessieren: Gardlo, Schwensen: So hängt sich die Verschwörer-Szene an die Bauern-Proteste

Die Proteste zielen insbesondere auf die mediale Berichterstattung zu den Bauernprotesten der vergangenen Wochen – allerdings nehmen neben Bauern und Handwerkern auch Impfgegner und Russland-Sympathisanten an dem Protest teil.

In den vergangenen Wochen kam es immer wieder zu ähnlichen Protesten: Anfang Februar protestierten Bauern am NDR-Funkaus in Hannover ebenfalls gegen die Berichterstattung über die Bauernproteste. Nur wenige Tage später blockierten rund 150 Demonstranten die Zufahrt einer Axel-Springer-Druckerei in Ahrensburg.