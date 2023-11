Bauchschuss im Dönergrill auf dem Kiez – Urteil gegen 32-Jährigen gefallen

Reeperbahn, 1 Uhr nachts, es regnet. Plötzlich ertönt in einem Schnellimbiss ein dumpfer Knall. Jemand hat den Abzug einer Pistole gedrückt, ein Mann (31) sinkt daraufhin zu Boden und wird dann noch ins Gesicht getreten, bevor seine Angreifer aus dem Laden stürmen. Nun hat das Landgericht Hamburg einen 32-Jährigen wegen versuchten Mordes und gefährlicher Körperverletzung zu zehn Jahren Haft verurteilt.

Die Staatsanwaltschaft hatte eine Freiheitsstrafe von zehn Jahren und vier Monaten beantragt, die Verteidigung eine Verurteilung wegen gefährlicher Körperverletzung zu einer Freiheitsstrafe von nicht mehr als zwei Jahren, wie ein Pressesprecher des Landgerichts am Mittwoch mitteilte.

32-Jähriger wegen versuchten Mordes zu zehn Jahren Haft verurteilt

Das Gericht sah es als erwiesen an, dass der gebürtige Albaner am 25. April 2023 zusammen mit einem Mittäter einen Mann im Lokal „Antep Gülbaba Köz“ auf der Reeperbahn überfallen und schwer verletzt hat. Die Männer waren wegen eines Drogengeschäfts in Streit geraten. Der Mittäter soll dem Opfer zunächst ins Gesicht geschlagen und ihm dann gezielt in den Bauch geschossen haben.

Das könnte Sie auch interessieren: Bauchschuss im Dönergrill auf dem Kiez: Eskalierter Streit – oder gezielte Attacke?

Der 32-Jährige soll dem Mann danach mehrfach ins Gesicht getreten haben. Das Opfer erlitt einen Bauchdurchschuss und eine Verletzung der linken Niere. Der andere mutmaßliche Täter steht in einem anderen Verfahren vor Gericht. (dpa/mp)