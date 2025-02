Bauarbeiten und Großdemo: In der City wird’s am Wochenende eng

In der City ist am Wochenende einiges los. Neben weiteren Bauarbeiten am Berliner Tor wird am Freitag eine große Demonstration die Innenstadt füllen.

Am Freitag wird es in der Innenstadt eng. Um 13 Uhr ruft das Bündnis „Fridays for Future” am Rathausmarkt zu einem „Klimastreik” auf, bei dem laut Polizei mehrere tausend Menschen erwartet werden. Der Demo-Zug startet auf dem Rathausmarkt und läuft einmal quer durch die Innenstadt über den Gänsemarkt, den Jungfernstieg und wieder bis zum Rathausmarkt. Dort wird die Demonstration nach einer Abschlusskundgebung gegen 17 Uhr enden.

Großbaustelle am Berliner Tor sorgt für Vollsperrung

Ab Samstag startet eine Vollsperrung der Straße Bürgerweide, die ab 22 Uhr bis Dienstag den 18. Februar um 5 Uhr nicht mehr befahrbar sein wird. Das Wochenende darauf müssen sich Autofahrerinnen und Autofahrer ebenfalls auf Einschränkungen einstellen, zwischen Donnerstag und Dienstag (20. bis 25. Februar) wird die Straße zu den identischen Uhrzeiten auch nicht befahrbar sein.

Grund für die Sperrung ist die Einhebung von Brückenelementen durch einen 700-Tonnen schweren Lastenkran. Die Berlinertordammbrücke wird seit einigen Monaten saniert. Die Polizei bittet den Bereich großräumig zu umfahren oder auf den ÖPNV umzusteigen.