Wichtige Brücke in Hamburg: Vollsperrung am Wochenende und Ausfälle im S-Bahnverkehr

Seit Monaten wird die Berlinertordammbrücke saniert. Für die Arbeiten muss das 46 Meter lange Bauwerk im April teilweise voll gesperrt werden. Zur gleichen Zeit fallen die S-Bahnzüge der Linien S3 und S5 streckenweise aus. Pendler müssen auf Busse oder Regionalbahnen ausweichen.



Die Berlinertordammbrücke verbindet die Innenstadt mit Hamburgs Osten, sie verläuft über Straßen und Schienen. Seit Januar wird sie abschnittsweise abgebrochen und erneuert. Nachdem erste Teile der großen Betonbrücke bereits im März abgetragen wurden, folgen auch im April weitere Abbrucharbeiten mit schwerem Gerät. An einigen Wochenenden kommt es daher zu Vollsperrungen. Los geht’s bereits am Freitagabend. Von 22 Uhr bis Montagfrüh um 5 Uhr werden die Berlinertordammbrücke und die Bürgerweide voll gesperrt.

Vollsperrung auf der Berlinertordammbrücke und der Bürgerweide

Während die Vollsperrung der Berlinertordammbrücke nur den Autoverkehr betrifft und Radfahrer und Fußgänger auf den nördlichen Teil der Brücke ausweichen können, wird die Bürgerweide auch für den Rad- und Fußverkehr aus Sicherheitsgründen voll gesperrt.

Verkehrsteilnehmer aus dem Norden und Nordosten sollten nach Möglichkeit weiträumig über den Ring 3 ausweichen. Verkehrsteilnehmer aus dem Westen sollten demnach in Richtung Süden über die A7 Anschlussstelle Othmarschen fahren. Alle, die aus dem Osten kommend in den Süden wollen, sollten die B5 ab der A1 Anschlussstelle Billstedt nutzen, um dann über die B75, die A255 zur A1 zu gelangen, da parallel insbesondere am Samstag und Sonntag ebenfalls dringend notwendige Reparaturarbeiten auf der A1 in Richtung Süden durchgeführt werden müssen. Eine Umfahrung der Norderelbbrücke A1 über das Autobahnkreuz Hamburg-Ost, die A24, den Horner Kreisel, die Sievekingsallee, die Bürgerweide, die A255 und die A1 ist daher nicht möglich.

Kein S-Bahnverkehr wegen Gleisbauarbeiten

Auch wer mit der Bahn fahren möchte, muss an diesem Wochenende starke Nerven haben. Wegen Gleisbauarbeiten fahren am Samstag ab 1 Uhr, bis zum zum Betriebsende am folgenden Sonntag zwischen Wilhelmsburg und Hammerbrook keine S-Bahnen, sondern Busse. Diese halten nicht an den Elbbrücken.

Die Züge der Linie S3 zwischen Neugraben und Hammerbrook fallen aus. Ebenso wie die Züge der Linie S5 zwischen Wilhelmsburg und Elbgaustraße. Fahrgästen aus dem Süden wird empfohlen, ab Harburg statt mit der S-Bahn direkt mit der Regionalbahn in Richtung Hauptbahnhof zu fahren.