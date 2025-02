„Bauen ist viel zu komplex geworden“, sagte Hamburgs Bausenatorin Karen Pein (SPD) bereits vor wenigen Monaten im MOPO-Interview. Immerhin gibt es derzeit mehr als 5000 DIN-Normen, die das Bauen teils nicht nur verkomplizieren, sondern auch deutlich teurer machen. Am Montag hat der Senat den neuen „Hamburg -Standard“ präsentiert. Was dahinter steckt, wie viel günstiger die Miete dadurch werden soll und was Fußbodenheizungen damit zu tun haben, lesen Sie hier.