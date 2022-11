Bauarbeiten schneller als geplant: Elbtower liegt vor Zeitplan

Ungeachtet der anhaltenden Kritik, der geplante Elbtower könnte zur riesigen Ruine in Hamburg werden, schreiten die Arbeiten am Prestigeprojekt voran. Mehr noch: Der Bau ist seinem Zeitplan voraus.

Dabei häuften sich zuletzt die Gerüchte, der private Investor des Projekts, die Signa Real Estate von Milliardär René Benko, könnte in finanzielle Schieflage geraten sein. Davon will Signa-Bauleiter Timo Herzberg nichts wissen, schließlich sei der Bau ja vorfinanziert. Im Hamburger Hafenclub sagte er am Dienstagabend: „Wir sind es gewöhnt, das geht uns auch in anderen Städten so, dass so ein großes Bauwerk polarisiert“.

Elbtower: Fertigstellung schon drei Monate früher als geplant?

Auf der Baustelle wird fleißig gewerkelt, sogar das Fundament stehe schon, erklärte Herzberg dem NDR. Er rechne nun sogar damit, dass der Wolkenkratzer im Jahr 2025 drei Monate früher fertiggestellt werden könne – schon heute wäre man dem Zeitplan ob des schönen Wetters drei Wochen voraus.

Freuen würde es die zukünftigen Mieter – und von denen gebe es schon einige. „Der Elbtower wird gebaut. Er ist schon zu über 50 Prozent in Bezug auf seine Gesamtfläche vorvermietet. Das ist sehr viel, drei Jahre vor Fertigstellung“, so Timo Herzberg.

Bei aller Vorfreude hat Herzberg aber auch die Kritiker im Blick – und teilte gegen „zwei Bürgerschaftsabgeordnete“ aus, deren Namen er nicht nannte: Die würden mit ihren Äußerungen gegen das Projekt nur Aufmerksamkeit erzielen wollen. Den Bau könnten sie damit aber auch nicht mehr verhindern.