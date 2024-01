Bahnstreik und Bauern: Das müssen Hamburger jetzt wissen

Bahnkunden dürften schon Übung haben: Erst vor zwei Wochen hatte die Lokführergewerkschaft GDL große Teile des Bahnverkehrs lahmgelegt. Seit Mittwochmorgen, 2 Uhr, sind die Mitglieder erneut zu einem Streik aufgerufen. Dazu erwartet die Polizei ab Mittag noch rund 100 Trecker im Stadtgebiet – droht ein Verkehrschaos?

Mit sechs angesetzten Tagen ist es der längste Streik überhaupt bei der Deutschen Bahn. Reisende im Fern- und Regionalverkehr sowie in Hamburg im S-Bahnverkehr müssen bis Montag kommender Woche um 18 Uhr mit erheblichen Einschränkungen rechnen.

Bahnstreik: S-Bahn Hamburg bietet Notfahrplan

Wie bei den Arbeitskampfmaßnahmen der GDL zuvor arbeitet die Bahn auch diesmal mit einem stark ausgedünnten Notfahrplan. Bei den vorigen Arbeitskämpfen waren rund 80 Prozent der Züge im Fernverkehr ausgefallen.

Auch die Hamburger S-Bahn versucht, nach einem Notfahrplan Fahrten anzubieten. Auf den Linien S1, S2 und S3 soll ein 20-Minuten-Takt aufrechterhalten werden. Die S5, die zwischen Neugraben und Stade pendelt, soll stündlich fahren. Wegen der enormen Streiklänge rechnen aber sowohl der Fahrgastverband Pro Bahn als auch die GDL mit großen Schwierigkeiten, das über so lange Zeit aufrechtzuerhalten.

GDL-Streik: So stark ist der Regionalverkehr betroffen

Der HVV rechnet zudem auch im Regionalverkehr mit starken Beeinträchtigungen, da dieses Mal auch die Stellwerke bestreikt werden. Deshalb sind neben den Regio-Zügen der Deutschen Bahn auch Metronom, die Nordbahn und AKN betroffen, obwohl dort die Zugführer nicht streiken.

Der RE8 und der RE80 (Hamburg – Lübeck) sollen stündlich fahren, die Linien RE7 und RE70 zwischen Kiel und Hamburg nur alle zwei Stunden. „Fahrgäste werden gebeten, nach Möglichkeit U-Bahnen und Busse zu nutzen“, so der Verkehrsverbund.

GDL-Streik beeinträchtigt Hamburger Flughafen

Der Lokführerstreik beeinträchtigt außerdem auch den Betrieb am Hamburger Flughafen. „Es wird schwieriger für die Leute zum Flughafen zu kommen“, erklärte der neue Geschäftsführer des Airports, Christian Kunsch.

Beim letzten Streik der Lokführergewerkschaft GdL vor zwei Wochen habe die S-Bahn alle 20 Minuten fahren sollen, dennoch seien Züge ausgefallen. Aus Angst, ihren Flug zu verpassen, kämen viele Passagiere zwei oder drei Stunden früher als nötig zum Flughafen. Die Terminals seien darum voller als sonst. Vor dem Check-in bildeten sich lange Schlangen, obwohl die Schalter noch gar nicht geöffnet seien. „Unser normaler Prozess wird gestört“, sagte Kunsch. Auf seiner Internetseite rät der Airport, U-Bahnen und Busse für die Anreise zu nutzen.

Darüber hinaus wird der Streik auch Folgen für den Güterumschlag in den Seehäfen an der Nordsee haben. „Wir rechnen damit, dass deutlich weniger Züge an- und ablaufen werden“, sagte ein Sprecher des Containerterminalbetreibers Eurogate. Das genaue Ausmaß sei aber nicht abzuschätzen. Eurogate betreibt an der deutschen Nordseeküste große Containerabfertigungen in Bremerhaven, Wilhelmshaven und Hamburg.

Bauern rufen zur nächsten Trecker-Demo auf

Laut Polizei werden zudem gegen 16 Uhr um die 100 Traktoren von Seevetal in Niedersachsen kommend südlich der Elbe, in der HafenCity und Innenstadt unterwegs sein. Die Demonstration ist Teil der Bauernproteste und findet unter dem Tenor „Landwirte kämpfen um ihre Zukunft“ statt. Am Gänsemarkt ist von etwa 19 bis 20 Uhr eine Zwischenkundgebung geplant. Gegen 23 Uhr soll die Demo an der niedersächsischen Grenze wieder beendet sein.

Bei der GDL ist es im laufenden Tarifstreit seit November der vierte und längste Arbeitskampf. Neben finanziellen Forderungen dreht sich die Auseinandersetzung vor allem um das Thema Absenkung der Wochenarbeitszeit für Schichtarbeiter. Die GDL will diese von 38 auf 35 Stunden bei gleichbleibendem Gehalt reduzieren.

Die Bahn hat bisher ein Wahlmodell angeboten, das eine einstündige Absenkung ohne finanzielle Einbußen vorsieht. Wer sich dagegen entscheidet, erhält stattdessen 2,7 Prozent mehr Geld. Gewerkschaftschef Claus Weselsky sieht in der Offerte keine Grundlage für weitere Verhandlungen. (dpa/aba)