Ausflugsziel in Hamburg nur noch am Wochenende geöffnet – das ist der Grund

Das Forstgehege Klövensteen gehört seit 1972 zu den beliebtesten Ausflugszielen der Hamburger. Im kommenden Jahr könnte sich ein Besuch jedoch schwierig gestalten.

Der Klövensteen im Hamburger Westen lädt Jahr für Jahr etliche Besucher zu stundenlangen Wanderungen und Radtouren ein. Der 580 Hektar große Forst beherbergt nämlich eine ganze Reihe an Wildtieren, die sich fernab des Waldgebiets nur selten in die urbane Millionenstadt trauen.

An diesen Tagen können Sie den Klövensteen weiterhin besuchen

Im Mischwald zwischen Kiefern, Fichten, Buchen und Eichen können Besucher insbesondere im Wildgehege Damwild, Wildschweine, Waschbären und viele weitere Arten bestaunen – und das an bisher vier Tagen in der Woche.

Mufflon-Nachwuchs im Wildgehege Klövensteen. dpa Mufflon-Nachwuchs im Wildgehege Klövensteen.

Das soll sich nun allerdings ändern. Ab dem 1. Januar 2025 ist das Wildgehege demnach nur noch freitags bis sonntags sowie an Feiertagen zwischen 10 Uhr und 16 Uhr geöffnet. Als Grund gibt das Bezirksamt Altona die vorhandene Personalsituation an. „Nach derzeitigem Sachstand steht nicht ausreichend Fachpersonal zur Verfügung, um das Wildgehege über den beschriebenen Umfang hinaus im Sinne des Tierschutzgesetzes zu öffnen“, heißt es in einer Pressemitteilung.

Rotwildausguck nicht betroffen

Einen Trost gibt es dennoch. Besucher haben rund um die Uhr die Möglichkeit, das im Klövensteen lebende Rotwild zu beobachten. Der dortige Ausguck ist von den Öffnungszeiten unberührt. Der im Herbst eröffnete Natur- und Waldspielplatz im Wildgehege ist ebenfalls weiterhin durchgehend geöffnet und bleibt somit als Ausflugsziel erreichbar.

Rund um den Klövensteen gab es in den vergangenen Jahren ordentlich Zoff. Insbesondere die Sanierung des Wildgeheges sorgte für intensive Diskussionen und Gegenwind von Bürgerinitiativen. (apa)