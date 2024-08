Freilaufende Hunde, die durchs Unterholz streifen und das Wild aufschrecken oder am Elbstrand toben – sie und ihre oftmals uneinsichtigen Halter sind wohl das größte Ärgernis für die Ranger in Hamburgs Naturschutzgebieten. Auch mit illegalen Campern und Grillfreunden ist gar nicht so leicht umzugehen. Seit diesem Jahr gibt es ein Pilotprojekt, bei dem die Ranger Polizeiverstärkung bei ihren Patrouillen bekommen.