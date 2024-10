Nach Schlägerei: Staatsanwaltschaft fahndet nach Marc Terenzi

Die Hamburger Staatsanwaltschaft fahndet nach dem Sänger Marc Terenzi (46). Hintergrund ist eine angebliche Prügelei mit seiner Ex-Partnerin im vergangenen Jahr.

Konkret geht es um einen Vorfall im Designer-Hotel „The George“ an der Langen Reihe (St. Georg). Im August 2023 war Terenzi dort nach einer handgreiflichen Auseinandersetzung mit seiner Ex-Verlobten Verena Kerth (43) festgenommen worden.

Am Tag zuvor waren Terenzi und Kerth noch mit der Ex-Rotlichtgröße Kalle Schwensen unterwegs – unter anderem im „Fischereihafen-Restaurant“. Dort aßen sie zusammen mit Modedesignerin und Trash-TV-Königin Claudia Obert, ihrem Lover Max und DJ „Steve Es“.

Am Vorabend genossen sie noch das gute Wetter: Ex-Rotlichtgröße Kalle Schwensen (l-r), Verena Kerth, Claudia Obert, Lover Max, DJ „Steve Es" und Marc Terenzi

Nach MOPO-Informationen hatte Terenzi bei seiner Festnahme reichlich Alkohol im Blut: 2,2 Promille sollen damals bei ihm gemessen worden sein. Eine Anzeige wegen vorsätzlicher Körperverletzung war die Folge, die Staatsanwaltschaft Hamburg ermittelte. Doch während der Ermittlungen stellte sich heraus, dass Terenzis Anschrift nicht vorliegt.

„Das entsprechende Verfahren wurde in der letzten Woche vorläufig gemäß § 154f StPO eingestellt, da derzeit keine ladungsfähige Anschrift von Herrn T. bekannt ist“, sagt Oberstaatsanwältin Mia Sperling-Karstens der MOPO. Dabei handelt es sich um eine Einstellung des Verfahrens bei vorübergehenden Hindernissen. Erst wenn Terenzis Anschrift vorliegt, kann also weiter ermittelt werden.

„Das muss ich wieder in den Griff bekommen“

Laut der „Bild“, die zunächst über die Fahndung berichtete, befindet sich Terenzi zurzeit in einer Suchtklinik in Berlin. Der Sänger sagte der Zeitung vor einigen Wochen: „Wenn es mir schlecht geht und ich Stress habe, wie die letzten Monate, dann trinke ich zu viel, um zur Ruhe zu kommen. Das muss ich wieder in den Griff bekommen.“

Das Verfahren wegen Körperverletzung ist für Terenzi nicht der einzige juristische Ärger in diesem Jahr. Im März stand der Sänger wegen sexueller Belästigung einer Minderjährigen vor Gericht. Gegen Auflagen wurde das Verfahren eingestellt. (mp)