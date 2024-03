Griff an den Po einer 15-Jährigen? Ex-Dschungelkönig Marc Terenzi vor Gericht

Der Sänger und Ex-Dschungelkönig Marc Terenzi (45) muss sich wegen des Vorwurfs sexueller Belästigung vor Gericht verantworten. Er soll einer 15-Jährigen an den Po gefasst haben, so der Vorwurf.

Terenzi habe gegen einen im Vorjahr erlassenen Strafbefehl Einspruch eingelegt, sagte ein Sprecher des Amtsgerichts Borna bei Leipzig.

Marc Terenzi: Er soll einer Jugendlichen an den Po gefasst haben

Zu dem Termin am Donnerstag wolle sein Mandant persönlich erscheinen, sagte Rechtsanwalt Andreas Hohnel am Montag auf Anfrage. „In dem Verfahren geht es um einen angeblichen Griff an den Po der Jugendlichen.“

Bei dem mutmaßlichen Opfer handelt es sich nach Angaben des Rechtsanwalts um die Tochter einer ehemaligen Lebensgefährtin des Sängers. Das Amtsgericht Borna hatte im September einen Strafbefehl in Höhe von 50 Tagessätzen à 20 Euro gegen Terenzi erlassen.

Er ist der Ex von Sarah Connor

Nach dem Einspruch komme es nun zur Hauptverhandlung, betonte der Gerichtssprecher. „Die Sitzung ist öffentlich. Es ist aber nicht auszuschließen, dass für Teile der Sitzung die Öffentlichkeit ausgeschlossen wird“.

Der Sänger Marc Terenzi war von 2004 bis 2010 mit Popsängerin Sarah Connor verheiratet. 2017 siegte er bei der elften Staffel der RTL-Sendung „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“. Inzwischen ist er mit der Radiomoderatorin Verena Kerth liiert. Im vergangenen Herbst veröffentlichten beide ein Foto von sich als Hochzeitspaar. (dpa/mp)