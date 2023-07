In Hamburgs Schwimmbädern und Saunen gab es in diesem Jahr bereits zehn Mal Fälle von sexueller Belästigung. Zum Vergleich: Im vorigen Jahr waren es insgesamt 16 Fälle. Das hat eine Anfrage der Linksfraktion ergeben – sie vermutet, dass die Dunkelziffer deutlich höher liegt. In welchen Bädern es zu den Vorfällen kam und wie der Betreiber Bäderland reagiert.

Im Holthusenbad in Eppendorf sind in diesem Jahr vier Fälle sexueller Belästigungen registriert worden, im Midsommerland in Harburg zwei und jeweils ein Fall in der Bartholomäus-Therme (Barmbek-Süd), dem Parkbad (Volksdorf), dem Bille-Bad (Bergedorf) und dem Schwimmbad Bondenwald (Niendorf). Das geht aus der Antwort des Senats hervor.

Linke: „Dunkelfeld ist wesentlich höher”

Im vergangenen Jahr waren es 16 registrierte Vorfälle, am häufigsten im Midsommerland. In den Pandemie-Jahren 2021 und 2022 gab es in den Hamburger Bädern jeweils weniger als acht Fälle.

„Die Zahlen, die uns vorliegen, sind nur die Fälle, die tatsächlich gemeldet wurden. Das Dunkelfeld ist sicherlich wesentlich höher“, sagt Cansu Özdemir, frauenpolitische Sprecherin der Linksfraktion. Vor allem Frauen und Mädchen sind statistisch häufiger von Belästigungen und sexualisierter Gewalt betroffen. Die Täter sind mehrheitlich Männer. Sie wünsche sich dahingehend eine „offensive Kampagne vom Bäderland“.

Sexuelle Belästigung im Schwimmbad: Das können Betroffene tun

Schon im November 2021 hatte die Linke eine Kampagne gegen sexualisierte Gewalt gefordert, die sich gezielt an Männer richtet. Vergangenes Jahr wurde der Antrag von der Bürgerschaft beschlossen. „Eine Umsetzung steht noch aus“, so die Linke.

Was können Badegäste tun, die sich belästigt fühlen? „In so einem Fall kann man sich entweder direkt an unsere Mitarbeiter wenden oder einen Notrufknopf drücken“, sagt Bäderland-Sprecher Michael Dietel zur MOPO. Anschließend wird die Polizei gerufen und die übergriffige Person erhält sofort ein mündliches Hausverbot, dem ein schriftliches Verbot folgt. Die Mitarbeitenden von Bäderland werden in jährlichen Schulungen und mit einem Leitfaden auf solche Situationen vorbereitet.

Die Häufung in bestimmten Bädern könne laut Dietel damit zusammenhängen, dass diese entweder besonders stark frequentiert sind oder einen größeren Saunabereich anbieten. „Bei 16 Fällen von vier Millionen Gästen im Jahr 2022, wüssten wir jetzt aber nicht, wem wir mit so einer Kampagne die Informationen noch neu zugänglich machen würden“, so Dietel.