Schlägerei im Designer-Hotel? Sänger Marc Terenzi festgenommen

Sänger und Entertainer Marc Terenzi wurde in St. Georg von der Polizei vorläufig festgenommen. Nach MOPO-Informationen soll es im noblen Hotel „The George“ zu einer handgreiflichen Auseinandersetzung mit seiner Verlobten Verena Kerth gekommen sein. Ihre Skandal-Beziehung sorgte immer wieder für Schlagzeilen.

Ein leichtes Lächeln ist im Gesicht von Marc Terenzi zu erkennen. Der 45-Jährige kommt aus dem Polizeikommisariat 16 in der Lerchenstraße (St. Pauli). Er hat Alkohol im Blut: 2,2 Promille sollen nach MOPO-Informationen bei ihm gemessen worden sein. Doch er kann sich gut artikulieren, sturzbetrunken wirkt er trotz des Promille-Wertes nicht.

Marc Terenzi festgenommen: 2,2 Promille im Blut

Marc Terenzi wurde zur Polizeiwache gebracht, weil es am Dienstagmittag zwischen Terenzi und seiner Promi-Verlobten Verena Kerth eine handgreifliche Auseinandersetzung gegeben haben soll. Der Tatort: Das Designer-Hotel „The George“ in der Langen Reihe in St. Georg.

Die Polizei bestätigt der MOPO, dass es dort einen Einsatz gab. Aufgrund der Persönlichkeitsrechte wolle man am Dienstagabend keine weiteren Angaben dazu machen, sagte der Sprecher.

Ein Zimmer im Designer-Hotel „The George“ an der Langen Reihe in St. Georg. Florian Quandt Ein Zimmer im Designer-Hotel „The George“ an der Langen Reihe in St. Georg.

Am Tag vorher waren Terenzi und Kerth noch mit der Ex-Rotlichtgröße Kalle Schwensen unterwegs – unter anderem im „Fischereihafen-Restaurant“. Dort aßen sie zusammen mit Modedesignerin und Trash-TV-Königin Claudia Obert, ihrem Lover Max und DJ „Steve Es“.

Haben das gute Wetter in Hamburg genossen: Ex-Rotlichtgröße Kalle Schwensen (l-r), Verena Kerth, Claudia Obert, Lover Max, DJ „Steve Es“ und Marc Terenzi Instagram @verenakerth Haben das gute Wetter in Hamburg genossen: Ex-Rotlichtgröße Kalle Schwensen (l-r), Verena Kerth, Claudia Obert, Lover Max, DJ „Steve Es“ und Marc Terenzi

Danach ging es in die Kult-Kneipe „Zur Ritze“. Auf dem Instagram-Profil von Verena Kerth war zu sehen, wie die 42-Jährige zusammen mit Schwensen in die Kamera lächelt. Seit Dienstagabend ist das Konto von Kerth nicht mehr öffentlich einsehbar.

Die Skandal-Beziehung von Marc Terenzi und Verena Kerth

Die Beziehung von Marc Terenzi und Verena Kerth ist geprägt von Skandalen. Immer wieder soll es zu handgreiflichen Streitereien gekommen sein – doch eine öffentliche Trennung gab es nie.

Die Skandal-Beziehung von den Trash-TV-Teilnehmern Marc Terenzi und Verena Kerth (hier auf Mallorca) sorgte immer wieder für Schlagzeilen. (Archivbild) IMAGO/nicepix.world Die Skandal-Beziehung von den Trash-TV-Teilnehmern Marc Terenzi und Verena Kerth (hier auf Mallorca) sorgte immer wieder für Schlagzeilen. (Archivbild)

Verena Kerth erlangte als Partnerin von Bayern-Torwart Oliver Kahn Bekanntheit, arbeitete als Model und Moderatorin. Bei der diesjährigen „Dschungelcamp“-Staffel flog sie als erste raus – direkt nach dem Ausscheiden machte ihr Marc Terenzi einen Heiratsantrag, den sie unter Freudentränen annahm.

Das könnte Sie auch interessieren: Nur der Badeanzug blieb mir: Mein Urlaubs-Horror am Mallorca-Strand

Terenzi war von 2004 bis 2010 mit Sängerin Sarah Connor verheiratet, die beiden haben zwei Kinder zusammen. Ihre kirchliche Trauung wurde auf ProSieben ausgestrahlt – Terenzi war danach in unterschiedlichen TV-Formaten zu sehen, unter anderem bei der RTL-Show „Lets Dance“.

2021 gründete er die Boyband „Team 5ünf“ – allerdings flog er im März 2023 aus der Gruppe. Terenzi soll Proben versäumt haben, zu einem Shooting kam er wohl mit einem blauen Auge. (roeer/elu)