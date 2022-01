Die Bauarbeiten für die Grundinstandsetzung der Elbchaussee dauern an. Ab kommender Woche wird für neue Baufelder die Verkehrsführung geändert. Ab Mittwoch soll es zu Tagessperrungen kommen.

Etwa ein Jahr dauern die Sanierungsarbeiten an der Elbchaussee schon, vergangenen Dezember gab es die ersten großen Sperrungen für den ersten Bauabschnitt. Wie die Verkehrsbehörde jetzt am Donnerstag in einer Pressemeldung mitteilte, tritt ab kommender Woche eine neue Verkehrsführung an der Dauerbaustelle in Kraft.

Ab nächster Woche gibt es Verkehrsänderungen an der Baustelle Elbchaussee

Schon am Montag, 31. Januar, entsteht zwischen der Baron-Voght-Straße und der Christian-F.-Hansen-Straße auf der nördlichen Fahrspur ein Baufeld, hier werden zunächst Wechselverkehr und später Tagessperrungen eingeführt. Die Tagessperrungen dienten der Sicherheit und ermöglichten es, die geplante Bauzeit einzuhalten, so die Behörde.

Starten Sie bestens informiert in Ihren Tag: Der MOPO-Newswecker liefert Ihnen jeden Morgen um 7 Uhr die wichtigsten Meldungen des Tages aus Hamburg und dem Norden, vom HSV und dem FC St. Pauli direkt per Mail. Hier klicken und kostenlos abonnieren.

Für Anfang Februar ist auch zwischen Sieberlingstraße und Eichendorffstraße ein Baufeld geplant. Zunächst wird die Fahrbahn zwischen 9 Uhr und 17 Uhr verbreitert, später werden hier jedoch auch Wechselverkehr und Tagessperrungen übernommen.

Das könnte Sie auch interessieren: Fünf Monate – Wichtige Hamburger Verkehrsader wird teilgesperrt

Die dritte Änderung sind dann Leitungs- und Straßenbauarbeiten an der Kreuzung Sieberlingstraße/Elbchaussee ab Montag, 7. Februar, bis zum Freitag, 18. Februar. In diesem Zeitraum kann die Sieberlingstraße von der Elbchaussee außer zu Fuß nicht erreicht werden, Anwohner:innen kommen mit Fahrzeugen noch bis zur Baustelle.

Parkstraße bis Eichendorffstraße: Tagessperrungen zwischen 9 und 17 Uhr

Die Tagessperrungen für den Durchgangsverkehr an den beiden oben genannten Baufeldern gelten ab Mittwoch, den 2. Februar, werktags ab 9 Uhr bis 17 Uhr zwischen der Parkstraße und der Eichendorffstraße. Von 2 Uhr bis 9 Uhr morgens wird der Verkehr von Westen her stadteinwärts gelenkt, abends und nachts fließt ab 17 Uhr bis 2 Uhr der Verkehr stadtauswärts.

Zwischen Manteuffelstraße und Eichendorffstraße sowie im Bereich Holztwiete bis Baron-Voght-Straße sind beide Richtungen der Elbchaussee frei, hier wird derzeit nicht gebaut.

Das könnte Sie auch interessieren: Grüner, schöner, bunter – So könnte Hamburg ohne Autos aussehen

Von den öffentlichen Verkehrsmitteln ist die Buslinie X21 betroffen. Sie macht keinen Richtungswechsel mehr und fährt ganztags von der Haltestelle S-Bahn Klein Flottbek über die Baron-Voght-Straße bis Teufelsbrück (Fähre) und dann über die Holztwiete zurück nach Klein Flottbek. Wer an der Haltestelle Teufelsbrück umsteigen will, sollte etwas mehr Zeit einplanen – die Haltestelle wird um rund 150 Meter verlegt. (to)