„Angewidert von diesen Äußerungen” – Demo vor Hamburgs AfD-Büro

Die Vertreibungspläne gegen in Deutschland lebende Migranten und deutsche Staatsbürger von Rechtsradikalen und AfD-Politikern haben für einen Aufschrei gesorgt – auch in Hamburg. Am Freitagabend versammelten sich erneut mehrere Hundert Menschen, um vor dem AfD-Parteibüro an der St. Petri-Kirche zu demonstrieren. Der Hamburger Juso-Vorsitzende zeigte sich zufrieden.

Schon am Donnerstagabend hatten die Jugendgruppen Jusos, die Grüne Jugend, Junge Union und Junge Liberalen einen Protest vor der AfD-Zentrale in der Schmiedestraße organisiert. Laut der Polizei protestierten rund 80 Teilnehmer gut eineinhalb Stunden lang friedlich, hielten Plakate hoch und schwenkten Fahnen. In Redebeiträgen setzten sich die Veranstalter für eine vielfältige Gesellschaft und gegen die rechtsradikalen Pläne ein.

Demo in Hamburg: Jugendgruppen gegen AfD

„Die AfD trifft sich mit Rechtsextremen und plant deutsche Staatsbürger, die eine Einwanderungsgeschichte haben, zu vertreiben“, sagt Niclas Heins, Vorsitzender der Jungen Union Hamburg. „Das ist klar rechtsextremistisch und ein Angriff auf das Grundgesetz.” Der Vorsitzende der Jungen Liberalen sprach davon, „angewidert von diesen Äußerungen“ zu sein. „Die AfD wünscht sich mit solchen Aussagen Deutschland dunkelste Zeiten zurück. Die Parallelen zu historischen Ereignissen sollten uns alle wachrütteln.”

Hintergrund der Demo ist ein Treffen in Potsdam von Rechtsextremen mit AfD-Politikern im November, das nun durch einen Enthüllungsbericht von „Correctiv“ ans Licht kam. Unter den Teilnehmern war Roland Hartwig, Berater von AfD-Partei- und Fraktionschefin Alice Weidel. Auch CDU-Mitglied Ulrich Vosgerau war nach eigenen Angaben dabei. Correctiv nannte zudem mehrere Mitglieder der Werteunion, die der CSU/CDU nahesteht. Redner war Martin Sellner, lange Kopf der rechtsextremistischen Identitären Bewegung in Österreich, der über seine Pläne sprach, wie mehr Ausländer und sogar Menschen mit deutschem Pass aus Deutschland vertrieben, und wie Menschen mit Einwanderungsgeschichte zur Assimilation gedrängt werden könnten.

Hamburger Jusos fordern AfD-Verbot

Der Vorsitzende der Hamburger Jusos, Kemir Čolić, fordert, dass umgehend ein Parteiverbot gegen die AfD eingeleitet werde. „Die CORRECTIV-Recherche enthüllt die verstörende Realität hinter den Kulissen der AfD“, sagt er. „Es ist erschreckend zu sehen, wie Politiker*innen dieser Partei, einschließlich Mitgliedern des Bundesvorstands, in rechtsextremen Kreisen agieren und an Plänen arbeiten, die direkt gegen unsere Verfassung gerichtet sind.“ Die Lichter in der AfD-Zentrale blieben den Angaben nach aus.

Für Freitagabend ist ab 18.30 Uhr ein weiterer Protest auf dem Platz neben der St. Petri Kirche (Speersort/Bergstraße) geplant, zu dem unter anderem das Hamburger Bündnis gegen Rechts, mehrere Juso-Ortsverbände, die Grüne Jugend, Omas gegen Rechts und Verdi aufrufen. Die Anmelder rechneten mit rund 500 Teilnehmern.

X Mal mehr Antifaschist*innen als Leute zu den Treckerdemos die ganze Woche #hh1201 pic.twitter.com/prXdSMCuEZ — Claudius Holler (@C_Holler) January 12, 2024

Bis 19.30 Uhr kamen „mehr Teilnehmer als erwartet“ zur Demo vor der AfD-Zentrale, sagte ein Sprecher des Polizei-Lagedienstes. Die Stimmung sei ruhig und friedlich. Auf Videos war zu hören, wie die Menge lautstark das Motto „Ganz Hamburg hasst die AfD“ rief. Auch die „Internationale“ wurde gesungen. Auf Plakaten waren klare Botschaften wie „Lieber bunt statt braun“ oder „Euer Finale war am 8. Mai 1945“ zu lesen.

Hamburger Juso-Vorsitzender Čolić: Demo „sehr erfolgreich“

Kemir Čolić sprach gegenüber der MOPO von einer „sehr erfolgreichen, sehr lauten, sehr emotionalen“ Demo. Rund 1000 Leute sollen vor Ort gewesen sein, neben den Jugendorganisationen der Parteien war auch der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) beteiligt. Ein „breites Bündnis“ habe sich an der St. Petri-Kirche versammelt.

Hamburg ist nicht die einzige Stadt, in der es Proteste gibt. Fridays-For-Future-Aktivistin Luisa Neubauer teilte etwa auf X (ehemals Twitter) den Aufruf für eine Demo für ein AfD-Verbot in Duisburg-Hochheide am Samstag. Auch in Berlin ist am späten Freitagnachmittag der Protest einer Jugendgruppe „AfD-Verbot prüfen jetzt!“ geplant, der am Bundeskanzleramt starten soll. Es gibt aber auch scharfe Kritiker eines Parteiverbots, das mit hohen Hürden einhergeht. (ncd/fbo/dpa)