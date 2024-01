Die jüngsten Enthüllungen des Recherchezentrums „Correctiv“ zum Geheimtreffen von AfD-Politikern, Neonazis und Unternehmern haben deutschlandweit für Wirbel gesorgt. Bei der Veranstaltung im November hatten Teilnehmer ihren Vertreibungsfantasien freien Lauf gelassen. Nach den Vorstellungen der rechtsextremen Runde sollen neben Ausländern auch Deutsche mit Migrationsgeschichte das Land verlassen. Die publik gewordenen rechten Träumereien verunsichern viele Menschen in der migrantischen Gemeinschaft, auch in Hamburg: Bei einer Umfrage der MOPO waren einige zunächst gesprächsbereit, machten dann jedoch einen Rückzieher – aus Angst vor Vergeltung. Hojat Goudarzi (67) macht den Eindruck eines Mannes, den nichts so schnell aus der Ruhe bringt. Doch die aktuelle Stimmung im Land bereitet dem Schneidermeister Sorgen. „Für uns wird es jeden Tag schwerer“, sagt Goudarzi, der seit mehr als 40 Jahren in Deutschland lebt. „Meine Kinder sind hier geboren: ein Ingenieur, eine Lehrerin“, berichtet er stolz. „Jetzt habe ich Angst um sie...“

Die jüngsten Enthüllungen des Recherchezentrums „Correctiv“ zum Geheimtreffen von AfD-Politikern, Neonazis und Unternehmern haben deutschlandweit für Wirbel gesorgt. Bei der Veranstaltung in Potsdam im November hatten Teilnehmer ihren Vertreibungsfantasien freien Lauf gelassen. Nach den Vorstellungen der rechtsextremen Runde sollen neben Ausländern auch Deutsche mit Migrationsgeschichte das Land verlassen. Die publik gewordenen rechten Träumereien verunsichern viele Menschen in der migrantischen Gemeinschaft, auch in Hamburg: Bei einer Umfrage der MOPO waren einige zunächst gesprächsbereit, machten dann jedoch einen Rückzieher – aus Angst vor Vergeltung.

Hojat Goudarzi (67) macht den Eindruck eines Mannes, den nichts so schnell aus der Ruhe bringt. Doch die aktuelle Stimmung im Land bereitet dem Schneidermeister Sorgen. „Für uns wird es jeden Tag schwerer“, sagt Goudarzi, der seit mehr als 40 Jahren in Deutschland lebt. „Meine Kinder sind hier geboren: ein Ingenieur, eine Lehrerin“, berichtet der Schneider aus Bahrenfeld stolz. „Aber ich habe Angst um sie – wir sind immer die Ausländer!“ Aufgrund der zunehmend feindseligen Atmosphäre spreche sein Sohn inzwischen davon, das Land zu verlassen.

Hamburg: Abschiebefantasien sorgen für Verunsicherung

Ein anderer will von Angst nichts wissen: „Ich fürchte mich nicht“, sagt Sarif Jaiteh (49), der seit anderthalb Jahren in Hamburg lebt. Von den Abschiebeplänen der AfD hat der Ottenser bereits gehört, verwundert ist er darüber allerdings nicht – auch mit Blick auf die Migrationspolitik der Bundesregierung. „Es wird doch jetzt schon ständig abgeschoben“, ärgert sich der 49-Jährige.

Sarif Jaiteh findet die Empörung über die jüngsten Enthüllungen scheinheilig. Florian Quandt Sarif Jaiteh findet die Empörung über die jüngsten Enthüllungen scheinheilig.

„Meine Eltern, ich: wir sind alles deutsche Staatsbürger“, berichtet Mustafa Erdogan (19). „Solche Pläne sind einfach respektlos, ohne uns würden die Sozialsysteme doch zusammenbrechen.“ Der aufgeweckte Pinneberger ist erschreckt von den Enthüllungen, fallen sie doch in eine Zeit, in der die Rechten einen Umfrageerfolg nach dem anderen feiern. „Ich hoffe, dass die neue Partei von Sahra Wagenknecht der AfD ein paar Protestwähler klaut“, so der Bürokaufmann.

Für Mustafa Erdogan ist „Bündnis Sahra Wagenknecht“ im Vergleich zur AfD das kleinere Übel. Florian Quandt Für Mustafa Erdogan ist „Bündnis Sahra Wagenknecht“ im Vergleich zur AfD das kleinere Übel.

Als die MOPO eine Frau aus Hoheluft auf den „Correctiv“-Bericht anspricht, bricht es aus ihr heraus: “Ich habe gleich so einen Hals gekriegt“, schimpft sie. Dass selbst in Deutschland geborene Menschen das Land verlassen sollen – für die Hamburgerin ein Schock. „Man bekommt plötzlich Angst!“ Zögerlich willigt sie ein, sich für den Artikel fotografieren zu lassen. Sie teilt ihre Befürchtung mit, so von Rechten identifiziert werden zu können. Später wird sie in der Redaktion anrufen und darum bitten, ihren Namen und ihr Foto nicht zu nennen.

Türkische Gemeinde Hamburg äußert sich

Damit ist sie nicht allein: Auch ein junger Wilhelmsburger meldet sich nachträglich nochmal und bittet, ihn nicht namentlich zu erwähnen. Zu besorgt ist er um seine Sicherheit. „Wenn die AfD an die Macht kommt, gehe ich zurück in die Türkei“, hatte er der MOPO zuvor gesagt.

Inzwischen hat sich auch die Türkische Gemeinde Hamburg zum „Geheimplan gegen Deutschland“ geäußert. Der Verein fordert rechtliche und politische Konsequenzen: „Ein weiter so darf es nicht geben. Diese Aktion deuten wir als Umsturzversuch und fordern die Sicherheitsbehörden auf, genauer hinzuschauen.“