E-Bike-Fahrer rast über Dackel: Demo in Hamburg – unschöne Szenen

Es war ein Schock für Jessica Ax-Vogel: Als sie mit ihren Zwergdackeln am vergangenen Wochenende im Alstertal spazieren geht, rast ein E-Bike-Fahrer über Vierbeiner Missy – das Tier wurde schwer verletzt. Die Empörung ist daraufhin groß: Am Sonntag demonstrierten Alstertaler für einen respektvollen Umgang zwischen Fahrradfahrern und Spaziergängern. An der Demo beteiligten sich mehr Menschen als zuvor erwartet – und es kam zu unschönen Szenen.

„Es war definitiv Absicht, er hatte einen ganz emotionslosen Blick“, ist sich Jessica Ax-Vogel sicher. Der Fahrradfahrer hätte genug Platz zum Ausweichen gehabt, als Dackeldame Missy störrisch beim Gassigehen auf dem Spazierweg stehen blieb, sagte die 62-Jährige der MOPO. Der Hund wurde schwer verletzt, ist mittlerweile aber außer Lebensgefahr.

Demo nach Unfall: „Fußgängern muss ausgewichen werden“

Der E-Bike-Fahrer flüchtete, nachdem er über den Hund gerast war. Der Vorfall sorgte für Empörung, die Bürgerinitiative „Rettet den Alsterwanderweg“ hatte eine Demo am Sonntag für 11 bis 13 Uhr ab der Poppenbütteler Schleuse angemeldet – die Veranstalter rechneten nach Angaben der Polizei mit 30 bis 50 Teilnehmern. Wie ein Polizeisprecher der MOPO sagte, waren dann am Sonntagvormittag 77 Demonstrierende vor Ort.

Jessica Ax-Vogel (62) mit einem ihrer fünf Dackel. Marius Röer Jessica Ax-Vogel (62) mit einem ihrer fünf Dackel.

„Wir erleben immer wieder, dass E-Bike- und Lastenradfahrer Fußgänger verdrängen und sich nicht an die gesetzlichen Vorgaben halten“, so Initiator Sebastian Kraft zuvor in einer Mitteilung. „Fußgängern muss ausgewichen werden und es ist Schrittgeschwindigkeit zu fahren. Wir fordern Radfahrer dazu auf, ihrer Verantwortung als stärkere Verkehrsteilnehmer gerecht zu werden und Rücksicht auf Fußgänger zu nehmen“, sagte Kraft weiter.

Während der Demo soll es nach Angaben von vor Ort zu unschönen Szenen gekommen sein: Einige Radfahrer hätten die Demonstranten bepöbelt und beschimpft. Eine Radfahrerin habe sogar versucht, sich rücksichtslos mit ihrem Rad durch die Menschenmenge zu drängeln. Die Demo ist um 12.07 Uhr beendet worden, so ein Polizeisprecher.

Die Polizei sucht immer noch Zeugen des Vorfalls mit der Dackeldame. Der mutmaßliche Täter war nach Angaben der Polizei mit einem grünen Rad unterwegs. Er ist zwischen 65 und 70 Jahre alt und hat eine kräftige Statur. Seine Haare sind dunkelblond bis braun, und er hat eine auffällig „dicke” Nase. Am Samstagvormittag trug er eine kurze Hose. Wer Hinweise zum Vorfall hat, kann sich unter Tel. (040) 428 65 67 89 bei der Polizei melden. (mp)