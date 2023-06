Der Schock sitzt tief: Nichtsahnend war Jessica Ax-Vogel (62) aus Poppenbüttel am Samstagvormittag mit ihren fünf Dackeln im Alstertal spazieren gegangen, als ein Mann auf einem E-Bike heranraste und den angeleinten Zwergdackel Missy überfuhr. Der Hund schwebt nach dem Unfall in Lebensgefahr – der Radfahrer fuhr einfach weg.

Der Schock sitzt tief: Nichtsahnend war Jessica Ax-Vogel (62) aus Poppenbüttel am Samstagvormittag mit ihren fünf Dackeln im Alstertal spazieren gegangen, als ein Mann auf einem E-Bike heranraste und den angeleinten Zwergdackel Missy überfuhr. Der Hund schwebt nach dem Unfall in Lebensgefahr – der Radfahrer fuhr einfach weg.

„Gegen 10.15 Uhr ging ich mit meinen fünf Dackeln im Alstertal spazieren“, schildert Ax-Vogel der MOPO den Vorfall. Hinter einer Holzbrücke sei sie mit den Hunden zur Alster gegangen, um sie trinken zu lassen. Die angeleinte Missy und zwei weitere Hunde standen schon zum Weitergehen bereit auf der vorderen Hälfte des Alsterwanderwegs. „Ich sah, wie sich zügig ein Radfahrer von der Brücke her näherte“, sagt die 62-Jährige.

E-Biker fährt über Dackel: „Er hatte einen emotionslosen Blick”

Sie habe die Hunde gerufen, aber typisch Dackel seien die abwägend stehen geblieben. „Der Radfahrer ist ohne langsamer zu werden direkt auf die Hunde zugefahren. Dabei war auf der hinteren Hälfte des Weges genug Platz, wohin er hätte ausweichen können“, sagt Ax-Vogel. Dann soll der E-Biker nach links gelenkt haben und einfach über Missy rübergefahren sein.

An diesem Weg im Alstertal stand Jessica Ax-Vogel mit „Alter Schwede” (blaue Leine). „Any Time” (rote Leine) und den anderen Dackeln, als Zwergdackel Missy vom E-Biker überfahren wurde. Marius Roeer An diesem Weg im Alstertal stand Jessica Ax-Vogel mit Alter Schwede (blaue Leine), Any Time (rote Leine) und den anderen Dackeln, als Zwergdackel Missy vom E-Biker überfahren wurde.

„Es war definitiv Absicht, er hatte einen ganz emotionslosen Blick“, ist sich die Dackelbesitzerin sicher. Missy sei umgekippt und jaulend herumgerollt. Sofort habe Ax-Vogel hinter dem Radfahrer her geschrien, den sie als einen älteren Mann beschreibt. Weil er gemäß ihrer Aussage nicht stehen blieb, griff sie nach den Satteltaschen auf seinem Rad, konnte ihn jedoch nicht stoppen. „Er fuhr einfach weiter“, sagt sie noch immer fassungslos.

Dackel Missy erleidet Rippenbrüche und innere Blutungen

Mehrmals rief sie laut um Hilfe, in der Hoffnung, dass ein anderer Radfahrer in der Nähe die Verfolgung aufnehmen kann. Einige Fußgänger seien ihr zur Hilfe geeilt, doch der Mann auf dem Rad war weg. Im Anschluss fuhr Ax-Vogel mit Missy in die Tierklinik und erstattete Anzeige gegen Unbekannt bei der Polizei.

Die zehnjährige Dackel-Dame erlitt Rippenbrüche und innere Blutungen, sie musste über Nacht in der Klinik bleiben. Womöglich braucht sie eine Operation, doch auch die Narkose kann ein Risiko bedeuten. Ax-Vogel versucht jetzt mithilfe ihrer Familie im Internet auf Facebook und Instagram Zeugen zu finden, die den Unfall gesehen haben.

Am Sonntagnachmittag dann immerhin eine erleichternde Nachricht: Missy ist stabil. Die inneren Blutungen haben nachgelassen, doch sie soll noch eine weitere Nacht zur Beobachtung in der Klinik bleiben. Danach wird sie für Wochen erstmal nicht mit den anderen Dackeln durchs Alstertal laufen können.