Solidarität mit Missy: Die Dackeldame war am Sonntag bei einem Spaziergang mit Frauchen Jessica Ax-Vogel (62) im Alstertal in Poppenbüttel von einem E-Biker fast totgefahren worden. Der Vorfall sorgt bei den Alstertalern für großes Entsetzen und Wut. Sie rufen jetzt zu einer Demo auf.

Die Bewegung „Rettet den Alsterwanderweg“ will auf das rücksichtslose Verhalten vieler E-Bike- und Lastenradfahrer aufmerksam machen. „Wir erleben immer wieder, dass E-Bike- und Lastenradfahrer Fußgänger verdrängen und sich nicht an die gesetzlichen Vorgaben halten“, sagt Initiator Sebastian Kraft in einer Mitteilung.

Aufstand im Alstertal: Demo für Sonntag geplant

„Fußgängern muss ausgewichen werden und es ist Schrittgeschwindigkeit zu fahren. Wir fordern Radfahrer dazu auf, ihrer Verantwortung als stärkere Verkehrsteilnehmer gerecht zu werden und Rücksicht auf Fußgänger zu nehmen“, so Kraft weiter. Am Sonntag ruft er deshalb ab 11 Uhr zur Demonstration an der Poppenbütteler Schleuse auf.

Die Route soll bis zum Hohenbuchenpark und zurück führen. Aus Rücksicht auf Tiere und Anwohner soll dabei auf Lautsprecher und Trillerpfeifen verzichtet werden. Die Bewegung sei laut Kraft eine Reaktion auf zahlreiche Vorfälle, die durch rücksichtslose Radfahrer verursacht wurden. Es soll nur die erste von vielen geplanten Aktionen sein.

E-Biker überfährt Zwergdackel Missy

Jüngster Fall: Der Zwergdackel Missy wurde am Sonntag auf dem Alsterwanderweg in Hamburg von einem E-Biker umgenietet, der danach einfach weiterfuhr. „Der Radfahrer ist, ohne langsamer zu werden, direkt auf die Hunde zugefahren. Dabei war auf der hinteren Hälfte des Weges genug Platz, wohin er hätte ausweichen können“, sagte Besitzerin Jessica Ax-Vogel der MOPO. Dann soll der E-Biker nach links gelenkt haben und einfach über Missy rübergefahren sein. Der Dackel ist inzwischen außer Lebensgefahr.

Die Polizei sucht Zeugen des Vorfalls. Der mutmaßliche Täter war nach Angaben der Polizei mit einem grünen Rad unterwegs. Er ist zwischen 65 und 70 Jahre alt und hat eine kräftige Statur. Seine Haare sind dunkelblond bis braun, und er hat eine auffällig „dicke” Nase. Am Samstagvormittag trug er eine kurze Hose. Wer Hinweise zum Vorfall hat, kann sich unter Tel. (040) 428 65 67 89 bei der Polizei melden.