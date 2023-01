Hier wächst die neue Alster-Schwimmhalle

Es ist eine der größten Schwimmbad-Baustellen Europas: Die Modernisierung der Alster-Schwimmhalle in Hohenfelde. Seit fast drei Jahren schon müssen sich die Besucher gedulden und auf andere Schwimmbäder ausweichen. Doch mit der Neueröffnung könnte es bald endlich so weit sein: Laut dem Betreiber Bäderland ist der Abschluss der Arbeiten in Sicht.

Das finale Jahr der Bauarbeiten an der Hamburger Alster-Schwimmhalle ist angebrochen. Seit Frühjahr 2020 wird Hamburgs größtes und bekanntestes Schwimmbad umfangreich modernisiert und erweitert. „Wir befinden uns wie gehabt im Kosten- sowie Planungsrahmen“, teilte Bäderland am Donnerstag mit. Die Alster-Schwimmhalle ist den Angaben zufolge eine der größten Schwimmbad-Baustellen Europas.

Die neue Schwimmhalle wird fünf Wasserbecken haben

Das Gebäude soll nach seiner Fertigstellung den neuesten technischen Anforderungen genügen und über hochmoderne Pumpen, Gebäudeleittechnik zur Energieminimierung und Wärmerückgewinnung verfügen.

Wenn alles nach Plan läuft, ziehen hier zum Jahresende wieder Schwimmer ihre Bahnen. picture alliance/dpa/Christian Charisius Wenn alles nach Plan läuft, ziehen hier zum Jahresende wieder Schwimmer ihre Bahnen.

Insgesamt wird die neue Schwimmhalle fünf Wasserbecken haben und wettkampfgerecht ausgestattet werden. Das charakteristische 50-Meter-Becken der Schwimmhalle bleibt dabei erhalten. Die Sanierung soll 80 Millionen Euro kosten. „Die Installation der Akustikdecke in der neuen 25-Meter-Schwimmhalle und die Dichtigkeitsprüfung des Sportbeckens stehen kurz bevor“, teilte Bäderland weiter mit.

Die Schwimmhalle zählt zu den besucherstärksten der Stadt. Vor der Schließung waren es rund 400.000 Besucher jährlich. Nach der Wiedereröffnung, die noch in diesem Jahr stattfinden soll, werden rund 530.000 Besucher angepeilt. (dpa/mp)