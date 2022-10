Dieser Hamburger Bezirk soll ein neues Hallenbad bekommen

Zahlreiche Neubauprojekte, darunter die Science City in Bahrenfeld, werden die Einwohnerzahlen in Altonas Westen in Zukunft kräftig steigen lassen. Die Bezirkspolitiker:innen befürchten nun, dass die drei vorhandenen Hallenbäder für die vielen neuen Bewohner:innen nicht ausreichen – und setzen sich jetzt für ein viertes ein.

„Das bisherige Angebot an Schwimmbädern reicht bei weitem nicht aus, um dem Ziel gerecht zu werden, dass alle Menschen und vor allem Kinder schwimmen lernen können”, sagt Niclas Krukenberg, sportpolitischer Sprecher der Linksfraktion Altona.

Politiker fordern neues Hallenbad für Altona

Die städtischen Hallenbäder Blankenese und Elbgaustraße seien für steigenden Einwohnerzahlen im Westen Altonas nicht mehr ausreichend. Alle Fraktionen sprachen sich deshalb am Dienstag einstimmig dafür aus, die Stadtentwicklungsbehörde zu einer Machbarkeitsstudie für ein neues Hallenbad aufzufordern.

Das könnte Sie auch interessieren: Wasser kälter, Saunen dicht: Energiekrise trifft Bäder im Norden

Als mögliche Standorte brachten die Bezirkspolitiker:innen den Parkplatz-Braun in der Nähe des Volksparks und das Gelände der Baudissin-Kaserne ins Gespräch.

Außerdem beschlossen die Bezirkspolitiker:innen, alle Schwimmbadstandorte im Bezirk Altona dauerhaft abzusichern. Dazu zählen die Freibäder Osdorfer Born und Marienhöhe und die Hallenbäder Blankenese, Elbgaustraße und Festland. (abu)