Wüst bepöbelt: Eskalation im Rosenkrieg zwischen Ellermann und Blanco

Sie hätten sich im Guten getrennt, sagte Schlagersänger und Immobilien-Millionär Andreas Ellermann aus Reinbek noch im Mai über sein Liebes-Aus mit Reality-Star Patricia Blanco. Doch daraus hat sich mittlerweile ein handfester Rosenkrieg entwickelt. Neuester Höhepunkt: ein heftiger Schlagabtausch am Samstagabend.

Seine Ex-Verlobte habe ihm im „Waldhaus Reinbek“ aufgelauert, erzählt der Entertainer. Mit zwei Freunden habe sie den späten Abend in der Bar des Fünf-Sterne-Hotels verbracht. Als Ellermann, der im „Waldhaus“ lebt, noch ein „Gute-Nacht-Bier“ trinken wollte, pöbelten die drei seinen Angaben nach direkt los: Blancos Begleitung habe ihn als „fette Sau“ betitelt, sagt Ellermann am Tag darauf.

„Ich fühle mich von Patricia verfolgt, ständig kommt sie ins ,Waldhaus‘“, sagt er. Dort wohne er seit der „Flucht“ aus seinem Haus nach der Trennung. „Die stalkt mich richtig und kommentiert das dann bei Instagram. Dabei will ich einfach nur meine Ruhe.“

Rosenkrieg zwischen Ellermann und Patricia Blanco

Am Abend plane er, mit seiner Tochter und seiner neuen Partnerin im Hamburger Hafen essen zu gehen. „Oh Gott, jetzt muss ich schon aus dem Waldhaus flüchten“, fügt er hinzu.

Am „Fischereihafen Restaurant“ gibt Ellermann noch ein Interview – dann der Schock, als er erfährt, dass auch Patricia Blanco am selben Abend in dasselbe Restaurant gehen möchte. „Das ist doch geplant“, empört sich Ellermann, „ich sage doch, sie stalkt mich.“

Andreas Ellermann: Freunde seiner Ex Patricia Blanco beleidigen ihn

Tatsächlich: Wenig später taucht seine Ex mit zwei Freunden auf. Auf die Frage, ob sie Ellermann stalkt, reagiert sie nicht. Eine Begleiterin springt für sie ein: „Dazu möchte sich Patricia nicht äußern.“

Alles nur ein Zufall? Im Edelrestaurant läuft sich das Ex-Paar dann über den Weg. Ellermann begrüßt sie freundlich, sie geht einfach weiter. „Ohne uns zu begrüßen, geht sie kopfschüttelnd weiter. Dabei steht sie noch bis Jahresende auf meiner Gehaltsliste“, sagt Ellermann später.

Damit ist der Trennungskrieg erneut eskaliert. „Sie ist mit Freunden hier, die mich seit Jahren kennen und sich offenbar jetzt auf ihre Seite geschlagen haben. Das ist schon traurig“, so Ellermann. Den Abend hat er trotzdem genossen.