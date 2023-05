Sorge um Naddel: Sie musste in die Notaufnahme

Nach der Trennung von Millionär Andreas Ellermann und Patricia Blanco kocht seit Tagen die Gerüchteküche: Ist Nadja „Naddel“ Abd El Farrag der Grund für das Liebes-Aus? Der Hamburg1-Moderator unterstützt die Bohlen-Ex immerhin seit Monaten eifrig dabei, ihr neues Leben in Hamburg aufzubauen und ist derzeit der engste Vertraute der 58-Jährigen. Er verriet jetzt: Naddel musste vor Kurzem in die Notaufnahme.

Wie Ellermann der „Bild“ erzählte, hatte er Naddel einen Besichtigungstermin für eine Wohnung in Blankenese besorgt. In den noblen Elbvorort möchte sie nun vor allem ziehen, weil sie da ganz in der Nähe ihrer Mutter wäre. Doch zum Besichtigungstermin tauchte die ehemalige „Peep“-Moderatorin nicht auf. „Sie hatte sich so darauf gefreut, doch Naddel kam nicht zum Termin. Ich habe mir große Sorgen gemacht, konnte Nadja danach auch zwei Tage nicht erreichen“, so Ellermann.

Naddel muss in die Notaufnahme

Er fuhr kurzerhand zu Naddels alter Bleibe in Bramfeld – dort klärten ihn Nachbarn dann auf: „Dort berichteten mir Nachbarn, dass sie Nadja in die Notaufnahme in die Asklepios Klinik Barmbek gefahren haben.“ Sie hatte aus dem Nichts stechende Schmerzen im Rücken gehabt und es hatte später den Verdacht auf einen Bandscheibenvorfall gegeben.

Das könnte Sie auch interessieren: „War seine Putzfrau“: Naddel feiert TV-Comeback – und schimpft über Bohlen

Im Krankenhaus habe sie dann Spritzen bekommen, soll sich jetzt schonen. Der „Bild“ sagt sie selbst: „Mir geht es zum Glück schon wieder etwas besser.“ Der Besichtigungstermin in Blankenese soll nun so schnell wie möglich nachgeholt werden. (alp)