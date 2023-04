„War seine Putzfrau“: Naddel feiert TV-Comeback – und schimpft über Bohlen

Zurück aus der Sendepause – Naddel geht wieder auf Sendung! Nachdem sich die Bohlen-Ex monatelang aus der Öffentlichkeit zurückgezogen hatte, auf Instagram ein ganzes Jahr wie vom Erdboden verschluckt war, steht ihre Rückkehr auf den Bildschirm kurz bevor. Kumpel und TV-Moderator Andreas Ellermann holt die 58-Jährige nun zurück vor die Kamera.

Wo steckt eigentlich Naddel? Diese Frage trieb die vergangenen Monate viele ihrer Fans und Wegbegleiter:innen um, auf ihrem Instagram-Kanal häuften sich die besorgten Kommentare von Follower:innen. Einige vermuteten sogar, dass sie verstorben sein könnte. Dann vor wenigen Wochen gab es endlich wieder ein Lebenszeichen von Nadja Abd El Farrag – ein Post auf ihrem Kanal. Naddel selbst wandte sich an ihre Follower:innen und berichtete von einem ehemaligen Freund, der ihren Instagram-Kanal gekapert haben soll. Aber: Instagram hin oder her, die 58-Jährige sucht nun eine ganz andere Bühne – und bekommt dabei Hilfe ihres langjährigen Vertrauten, Millionär und TV-Moderator Andreas Ellermann. Der Verlobte von Patricia Blanco soll ihr nun dabei helfen, in der Öffentlichkeit wieder anders wahrgenommen zu werden – mit einem ausführlichen Interview.

Naddel gibt Interview auf Hamburg 1

Am kommenden Sonntag und Montag will sie in einem zweiteiligen Gespräch mit dem Moderator in dessen Sendung „Ellermanns Welt“ auf Hamburg 1 alle Antworten geben – und erklären, warum sie so lange verschwunden war und wo sie steckte. Wie es vorab hieß, haben bei ihrer Pause vor allem die Medien und die Berichterstattung über sie in der Vergangenheit eine Rolle gespielt. Auch um eine Vermisstenkampagne, die ein Freund von ihr ins Leben rief, soll es gehen.

Außerdem will sie ausführlich über ihre Zeit an der Seite von Dieter Bohlen sprechen, dabei wolle sie aber keine „dreckige Wäsche“ waschen, wie es hieß. Dennoch plaudert sie im Interview wohl aus dem Nähkästchen und soll sagen: „Ich war elfeinhalb Jahre mit Dieter zusammen. Ich habe den ganzen Haushalt geschmissen. Das volle Programm mit allem, auch die Tiere. Wir hatten vier Hunde, zwei Pferde. Am schlimmsten war das Fensterputzen. Dieter wollte keine Putzfrau.“ Dies berichtete die „Bild“ vorab.

Das könnte Sie auch interessieren: Naddel packt aus: So läuft ihr neues Leben ohne Alkohol

Für ihre Tätigkeit als Sängerin in Bohlens Musik-Projekt „Blue System“ habe sie kein Geld bekommen, wie sie sagt. „Ich bekam kein Geld. Dieters Antwort war: ,Du hast genug Geld verdient durch mich’“, soll ihr Ex damals entgegnet haben. Ob der nach dem Interview Naddels Äußerungen kommentieren wird, bleibt abzuwarten. Als die 58-Jährige in der Vergangenheit über die 22 Jahre zurückliegende Beziehung zu Bohlen sprach, schwieg der „DSDS“-Juror eisern. (alp)