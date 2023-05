Nach Trennung von Reality-Star: Hamburger Moderator lebt jetzt im Luxushotel

Über vier Jahre waren Andreas Ellermann und Reality-Star Patricia Blanco ein Paar. Vor einer Woche dann verkündete der Entertainer und Moderator das Aus der Beziehung. Während sie offenbar weiterhin in dem 1,5 -Millionen-Anwesen am Hamburger Stadtrand wohnt, lässt Ellermann es sich in einem Luxushotel gutgehen.

Nicht jeder kann auf diese Art eine Trennung verarbeiten: In einem Luxushotel lässt sich Ellermann derzeit von morgens bis abends betüdeln. Sein Tag startet mit Kaviar und Lachs, abends kippt er mit Freunden ein paar Bierchen und isst feinstes Roastbeef, erzählt er einem Reporter.

Ellermann lebt nach Trennung von Blanco im Hotel

„Aktuell genieße ich den Luxus lange an der Hotelbar zu sitzen, in die Sauna zu gehen oder ausgiebige Waldspaziergänge zu unternehmen“, sagt Ellermann. 300 Euro pro Nacht zahle er in dem 5-Sterne-Hotel. „Ein paar Nächte werden es schon noch werden, aber wir arbeiten gemeinsam an einer dauerhaften Lösung“, sagt er, „irgendwann möchte ich dann wieder in mein Haus.“ Das Paar habe sich im Guten getrennt, der Millionär wolle weiter für seine ehemalige Lebensgefährtin sorgen.

Derweil cruist er weiter in seinem Maybach durch die Stadt oder schaut sich HSV-Spiele in einer VIP-Lounge im Volksparkstadion an – zuletzt mit TV-Sternchen Jenny Elvers, mit der er nach eigenen Angaben schon länger gut befreundet sei.

„Ein Leben, an das ich mich gewöhnen könnte“, so Ellermann, „ich treffe im Hotel viele alte Freunde, bekomme Besuch und lerne sogar einige Frauen an der Bar kennen.“ (vd)