Für den Hamburger Flughafen gibt es auch in diesem Jahr nur eine düstere Prognose. Noch immer macht die Pandemie dem Luftverkehr zu schaffen, die Passagierzahlen sind noch weit entfernt vom Vor-Corona-Niveau. Eine Normalisierung könnte noch Jahre dauern. Das hat gravierende Folgen für die Flughafen-Finanzen.

Wie schon 2020, rechnet Airport-Chef Michael Eggenschwiler mit tiefroten Zahlen – und eine rasche Besserung ist nicht in Sicht. Frühestens übernächstes Jahr soll es wieder eine schwarze Null an Deutschlands ältestem Flughafen geben, wie Eggenschwiler am Mittwoch sagte. Mit einer Normalisierung des Flugverkehrs auf zumindest 85 Prozent des Niveaus des Vor-Corona-Jahres 2019 rechnet er erst 2025.

Hamburger Flughafen macht 100 Millionen Euro Verlust

In diesem Jahr werde der Verlust wohl mehr als 100 Millionen Euro betragen. „Das ist nichts, mit dem man zufrieden sein kann“, sagte der Flughafenchef. Die prognostizierten Zahlen gehen damit in die gleiche Richtung wie jene des Vorjahres. 2020 wies der Airport ein Minus von rund 112 Millionen Euro aus, konnte dieses jedoch durch staatliche Hilfen auf etwa 65 Millionen Euro senken. Für dieses Jahr seien derartige Programme bislang nicht vorgesehen.

Liebe Leserinnen und Leser,

starten Sie bestens informiert in Ihren Tag: Der MOPO-Newswecker liefert Ihnen jeden Morgen kostenlos die wichtigsten Meldungen des Tages. Erhalten Sie täglich Punkt 7 Uhr die aktuellen Nachrichten aus Hamburg und dem Norden, vom HSV und dem FC St. Pauli direkt per Mail. Hier können Sie ihn kostenlos abonnieren.

Derzeit liege die Auslastung des Flughafens bei 40 bis 50 Prozent. So werde die Zahl der Passagiere bis Ende September bei rund 3,2 Millionen liegen, sagte Eggenschwiler. „Das wird ein Minus von 76 Prozent sein gegenüber 2019. Bei den Flugbewegungen sind es etwa 69 Prozent Minus.“

Das könnte Sie auch interessieren: Am Flughafen machen jetzt Drohnen Jagd auf Drohnen

Für das Gesamtjahr geht Eggenschwiler jetzt von rund 5,5 Millionen Passagieren aus. Das ist eine Million weniger als ursprünglich geplant. Grund sei das extrem schwache erste Halbjahr. Der bislang verkehrsreichste Tag des Jahres sei der vergangene Freitag mit 32.147 Passagieren gewesen, sagte Eggenschwiler.

Im Vor-Corona-Jahr 2019 habe der 28. Juni mit mehr als 63.000 Reisenden herausgeragt. „Da ist noch deutlich Luft nach oben.“ Hauptreisegrund seien nach wie vor Privat- und Urlaubsreisen. Geschäftsreisen würden zwar langsam wieder sichtbar, lägen aber noch deutlich im Hintergrund.

Hamburg: Auftrieb am Flughafen durch Herbstferien?

Leicht hoffnungsvoll blickt Eggenschwiler auf die am Wochenende in Hamburg, Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern beginnenden Herbstferien. „Wir erwarten in den beiden ersten Oktoberwochen bis zu 450.000 Passagiere.“

Die Corona-Pandemie könnte dem Hamburger Flughafen noch einige Jahre zu schaffen machen. (Archivbild)

Das sei zwar immer noch nicht einmal die Hälfte der Passagiere von 2019, aber immerhin mehr als das Doppelte von 2020. Die Zahl der täglichen Flüge (Ankünfte und Abflüge) bezifferte Eggenschwiler auf 230 – nach 410 im Jahr 2019 und 150 im Jahr 2020. Die beliebtesten Ziele seien Mallorca, Barcelona, Antalya sowie Kreta und Rhodos.

Das könnte Sie auch interessieren: Neue Airline startet am Hamburger Flughafen

Mit Blick auf den innereuropäischen Flugverkehr forderte Eggenschwiler einheitliche Corona-Regeln, die jeder nachvollziehen könne. Es sollte nicht jedes Land zusätzlich eigene Vorschriften erlassen.

„Das ist wirklich eines der großen Hindernisse für jeden, der reisen will“, sagte Eggenschwiler. Ebenfalls von der Politik verlangte er eine Verlängerung des Ende des Jahres auslaufenden Kurzarbeitergeldes wenigstens bis zum Ende des ersten Quartals 2022. (dpa/fbo)