Kurz vor Beginn der Herbstferien hat der Hamburger Flughafen eine neue Fluggesellschaft präsentiert. Ab Oktober fliegt „Air Cairo“ zweimal täglich ans Rote Meer.

Ab dem 1. Oktober kann man nun von Hamburg aus jeden Montag und Freitag nach Hurghada in Ägypten am Roten Meer fliegen.

Hamburg Airport: Neue Airline „Air Cairo“

„Hurghada ist das perfekte Reiseziel für alle Familien, die ein besonderes Highlight erleben möchten. So können Urlaubende einen Basar besuchen oder die endlose Wüstenlandschaft erkunden“, sagt Dirk Behrens, Leiter Aviation am Hamburg Airport.

Der Herbst sei die perfekte Reisezeit für einen Urlaub in Ägypten, so Behrens. „Warm genug, um am Strand zu entspannen – ohne jedoch zu heiß zu sein.“

„Air Cairo“ ist eine ägyptische Fluggesellschaft mit Sitz in Kairo und bedient die Strecke mit Flugzeugen der A320-Familie, darunter auch mit der leiseren Variante A320neo. Dieser Flugzeugtyp gilt als einer der modernsten der Welt. (alu)