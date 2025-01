Airport zieht Jahresbilanz: „Erwartungen übertroffen“ – aber wie lange noch?

Der Flughafen Hamburg hat das vergangene Reisejahr Revue passieren lassen. Laut Jahresbilanz überwiegen die positiven Nachrichten, man gibt sich optimistisch. Ob das auch 2025 gilt?

Der Flughafen Hamburg hat seine Jahresbilanz für 2024 vorgelegt und gibt sich beinahe euphorisch: „Die Norddeutschen reisen wieder – und wie! Unsere Erwartungen wurden übertroffen“, sagt Airport-Chef Christian Kunsch. In Zahlen heißt das: 14,83 Millionen Menschen gingen im vergangenen Jahr am Airport ein und aus, fast zehn Prozent mehr als 2023 (13,6 Millionen). Die Zahl der Starts und Landungen ist im Vergleich zu 2023 um 6700 auf 127.000 gestiegen.

Flughafen Hamburg: Stresstest bestanden

Treiber der Zahlen, die in der Geschäftsführung für so große Freude sorgen, sind Urlauber, nicht Geschäftsleute, so Kunsch weiter: „Wir haben eine besonders starke Nachfrage nach Privatreisen innerhalb Europas.“ Geschäftsreisende machen hingegen nur noch ein Fünftel der Passagiere aus, Kunsch prophezeit, das werde „das neue Normal sein“.

Dass die Zahl der Passagiere stärker gestiegen ist als die der Flüge, erklärt die Geschäftsführung mit einer auf den Rekordwert von 81 Prozent gestiegenen Auslastung. Die durchschnittliche Passagierzahl liegt nun bei 137 pro Flug. Die hohe Auslastung stellt den Flughafen vor die Aufgabe, „immer mehr Fluggäste auf einmal durchs Terminal“ schleusen zu müssen, erklärt Kunsch.

Man stellt sich selbst das Zeugnis „Stresstest bestanden“ aus: Selbst zu Zeiten der stärksten Nachfrage seit der Corona-Pandemie – den Herbstferien, in denen mehr als 843.000 Passagiere den Flughafen besuchten – hätten 99 Prozent der Fluggäste den Wartebereich und die Sicherheitskontrolle in weniger als 20 Minuten durchlaufen.

Flughafen Hamburg: Ohne schlechte Nachrichten ging es auch 2024 nicht

In den vergangenen Jahren hatte das längst nicht immer so gut funktioniert: Die Schlange an der Sicherheitskontrolle nahm 2023 teils epische Ausmaße an. Im Jahr davor türmten sich Hunderte verwaiste Gepäckstücke im Terminal Tango. Hiobsbotschaften von Bundespolizei oder Gepäckdienstleistern gab es 2024 zwar nicht – doch ohne schlechte Nachrichten kam der Flughafen auch im vergangenen Jahr nicht aus: Innerhalb weniger Tage kündigten mehrere Fluglinien an, ihr Angebot ab und nach Hamburg teils drastisch zusammenstreichen zu wollen.

Das könnte Sie auch interessieren: So hoch ist die Vogelschlag-Gefahr am Flughafen Hamburg

Dabei ist man auf das Niveau vor der Corona-Pandemie auch Jahre später nicht wieder zurückgekehrt. Die Marke von 60.000 Passagieren an einem Tag wurde im Oktober zum ersten Mal seit 2019 wieder erreicht, die sogenannte „Erholungsrate“, die beschreibt, wie nah die Zahlen an denen vor der Pandemie sind, liegt aktuell bei 86 Prozent.

Ob die in Anbetracht der angekündigten Kürzungen bei wichtigen Kunden wie Eurowings, Condor und Ryanair 2025 erneut erreicht wird? Da klingt dann auch Christian Kunsch nicht mehr ganz so euphorisch: „Wir gehen zurzeit davon aus, dass wir im kommenden Jahr sowohl in unserem Angebot als auch in der Nachfrage das derzeitige Niveau knapp halten.“