Ein Paukenschlag folgte dem nächsten: In den vergangenen Tagen vermeldeten Ryanair, Eurowings und Condor, ab 2025 ihr Flugangebot in Hamburg deutlich zu reduzieren. Die Airlines stören sich an erhöhten Steuern und Gebühren. Während die CDU bereits den Untergang des Hamburger Wirtschaftsstandorts und einen „Provinzflughafen“ prognostiziert, halten Umweltschützer die Ticket-Preise immer noch für zu billig. Welche Auswirkungen werden Flugreisende langfristig zu spüren bekommen? Ein Hamburger Luftfahrtexperte sieht bei einer Sache „das Ende der Fahnenstange“ erreicht.