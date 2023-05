Die Vorfreude auf die Pfingstferien war bei vielen Reisenden am Donnerstag und Freitag groß. Doch vor der Sonne, dem Strand und der Erholung gab es erst einmal Stress, lange Schlangen und Gedränge. Kurz vor dem Ferienstart war das Chaos am Hamburger Flughafen mal wieder perfekt. Unter den Reisenden gab es viel Frust. Woran lag das? Und wird es bald besser?

Die Vorfreude auf die Pfingstferien war bei vielen Reisenden am Donnerstag und Freitag groß. Doch vor der Sonne, dem Strand und der Erholung gab es erst einmal Stress, lange Schlangen und Gedränge. Kurz vor dem Ferienstart war das Chaos am Hamburger Flughafen mal wieder perfekt. Unter den Reisenden gab es viel Frust. Woran lag das? Und wird es bald besser?

Die Blicke der Gäste am Helmut-Schmidt-Airports in der Flughafenstraße spiegeln am Freitagmittag entweder Resignation oder blankes Entsetzen wider. An den Sicherheitskontrollen wartet man um die 45 Minuten. Am Donnerstag waren es sogar 90.

Airport: Hoher Krankenstand beim Sicherheitsdienstleister

„Wir sind extra zwei Stunden früher gekommen“, sagt Kira Heinrich, die mit ihren drei Kindern und ihren Eltern nach Nizza fliegen möchte und im hinteren Viertel der Schlange vor der Sicherheitskontrolle steht. „Mit solchen Wartezeiten haben wir im Leben nicht gerechnet. Aus dem entspannten Kaffeetrinken wird wohl nichts.“

Jetzt machen sie es wie viele andere Reisende: Während Kira sich die Beine in den Bauch steht, warten ihre Familienmitglieder im Aufenthaltsbereich, bis sie sie anruft.

Tanja Hartmann und ihre beiden Töchter Finja und Karlotta haben mit dem Ansturm gerechnet und sind gelassen. „Die Vorfreude auf Antalya überwiegt. Wir haben Zeit“, sagt Hartmann, während sich die Familie nach dem Check-In in die lange Schlange vor der Sicherheitskontrolle einreiht.

Diese wird laut Bundespolizei vom externen Sicherheitsdienstleister Frasec übernommen. Dort gab es in dieser Woche einen Krankenstand von über 30 Prozent, weshalb das Personal am Hamburger Flughafen fehlte.

Pfingstferien in Hamburg: Lange Schlangen am Airport

„Frasec hat versichert, dass in den nächsten Tagen Personal von anderen Flughäfen kommt“, sagt ein Polizeisprecher. „Auch wir werden unsere Kräfte vor Ort aufstocken und im Notfall bei den Kontrollen unterstützen.“

Kirsten Keller und Tochter Lilo wollen sich ihre Mallorca-Laune vom Flughafen-Chaos nicht vermiesen lassen. Patrick Sun Kirsten Keller und Tochter Lilo wollen sich ihre Mallorca-Laune vom Flughafen-Chaos nicht vermiesen lassen.

Und auch die Passagiere könnten zu einem schnelleren Ablauf beitragen: „Gehen Sie nach dem Check-In unverzüglich zur Sicherheitskontrolle“, rät der Sprecher. „Tragen Sie so wenig Handgepäck bei sich wie möglich, holen sie elektrische Geräte kurz vor der Kontrolle aus ihrer Tasche und ziehen Sie Ihre Jacken aus.“

Und: Lassen Sie sich Ihre Laune nicht vermiesen! Auch die Mallorca-Reisende Kirsten Keller und ihre Tochter Lilo nehmen den Schock mit Humor: „Malle ist nur einmal im Jahr!“