Tschüss, Airbus A380: Emirates stoppt Riesenflieger-Verbindung nach Hamburg

Vor gut einem Jahr kehrte der Riesenflieger Airbus A380 nach 19-monatiger Corona-Pause zurück an den Hamburger Airport. Nun ist wieder Schluss: Emirates fliegt nicht mehr mit dem größten Passagierjet der Welt nach Fuhlsbüttel.

Bislang setzte Emirates den Airbus A380 auf der Strecke von Hamburg nach Dubai (und zurück) ein. Doch wie das Portal „Simpleflying“ berichtet, fand der letzte A380-Flug auf der Route zwischen der Hanse- und der Wüstenstadt Ende Oktober statt. Kurzfristige Umplanung oder neuer Dauer-Zustand? Die MOPO hakte nach – und bekam die offizielle Bestätigung für das Megaflieger-Aus.

„Wir können bestätigen, dass unsere beiden täglichen Flüge zwischen Hamburg und Dubai im aktuellen Winterflugplan aus betrieblichen Gründen mit einer Boeing 777-300ER durchgeführt werden“, erklärte ein Emirates-Sprecher auf MOPO-Nachfrage.

Kommt der Airbus A380 zurück nach Hamburg? Unklar

Kommt der A380 möglicherweise zurück nach Hamburg? Ungewiss. „Über die Rückkehr unserer A380 nach Hamburg werden wir zu gegebener Zeit informieren“, erklärte der Sprecher. Die Winterflugpläne der Airlines gelten in der Regel bis Ende März.

Erst vor gut einem Jahr – Anfang November 2021 – war der Airbus A380 nach 19-monatiger Corona-Pause an den Hamburger Airport zurückgekehrt. „Mit dem Einsatz der A380 unterstreichen wir nicht nur unser Vertrauen in dieses Flugzeug, sondern werden auch der steigenden Nachfrage für Flüge nach Dubai und zu anderen Destinationen in unserem Streckennetz gerecht“, hatte ein Emirates-Manager damals erklärt.

Airbus A380 wurde auch in Hamburg gefertigt

Der A380 – mit Platz für über 850 Menschen das bislang größte in Serie gefertigte Passagierflugzeug der Geschichte – wurde auch im Airbus-Werk in Finkenwerder gefertigt: Hier wurde die Kabinenausrüstung in den Mega-Flieger eingebaut. Seit dem Programmstart vor 21 Jahren wurden 251 Maschinen des Typs gefertigt und an 14 Airlines ausgeliefert. Emirates war mit über 120 gekauften Maschinen der wichtigste A380-Kunde von Airbus.

Im August verließ der letzte für Emirates gefertigte A380 das Airbus-Werk in Finkenwerder – und verabschiedete sich mit einem spektakulären Manöver aus der Hansestadt. Der jüngste A380-Abschied vom Hamburger Airport verlief etwas geräuschloser … (due)