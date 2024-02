„Komplett neu“: Aida baut seine Kreuzfahrtschiffe um – das ändert sich

Das Kreuzfahrtunternehmen Aida baut einen Teil seiner Flotte um. Drei Schiffe modernisiert es in einem ersten Schritt. Bei „Aida Diva“, „Aida Bella“ und „Aida Luna“ werden Interieur, Technik und Anlagen überholt.

Der Konzern nennt das Modernisierungsprogramm „Aida Evolution“. Der Umbau fokussiert sich auf das Innenraumdesign. Alle Gästekabinen werden überholt, das Angebot an Suiten wird erweitert. Felix Eichhorn, der Präsident von Aida Cruises, sagt dazu: „Als Marktführer und Pionier der Branche ist es unser Anspruch, Kreuzfahrt immer wieder neu zu denken.”

Das Unternehmen will auch eine größere Auswahl an Restaurants anbieten, „Signatur Bars“ und weitere Serviceangebote entwickeln. Auch Kinder werden mitbedacht: Es sollen für Familien neue Activity-Bereiche geschaffen werden. Das Theatrium in der Mitte der Schiffe wird ebenso neu gestaltet.

Die Branche boomt

Die Kreuzfahrtbranche boomt seit Jahren. Das ist nicht nur positiv. So stießen 2022 Kreuzfahrtschiffe im Hamburger Hafen genauso viel giftige Schwefeldioxide aus, wie alle in der Stadt zugelassenen Autos.

Auch der CO 2 -Fußabdruck von Kreuzfahrten wird immer wieder kritisiert. Aida will in seinem Umbauprogramm auch den Treibstoffverbrauch senken.

Der Konzern betont, sich das Ziel gesetzt zu haben Kohlenstoffintensität bis 2026 um 20 Prozent im Vergleich zu 2019 zu senken. (mp)