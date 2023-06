Kreuzfahrt-Boom hat fatalen Folgen für Hamburg – hilft ein Blick auf Venedig?

Dass die Corona-Pandemie vorbei ist, ist an vielen Orten zu spüren – unter anderem im Hamburger Hafen. Die Kreuzfahrtbranche boomt und ist im Vergleich zu 2019 noch gewachsen. Das hat fatale Folgen für die Luft, die wir atmen – vor allem auch in der Hansestadt.

Laut einer neuen Studie von „Transport & Environment“ liegt Hamburg auf Platz sechs der europaweit am meisten durch Kreuzfahrtschiffe verschmutzten Städte (2022). Davor rangieren nur Barcelona, Civitavecchia, Piräus, Palma de Mallorca und Lissabon. Hamburg ist die einzige deutsche Stadt in den Top 10. 2019 lag die Hansestadt noch auf Platz 17.

Laut Studie: Venedig rettet Luft mit Kreuzfahrtschiff-Verbot

In ganz Europa sind die Zahl der Kreuzfahrtschiffe, ihre Liegezeiten in den europäischen Häfen und der Treibstoff, den sie in dieser Zeit ausstoßen, um 23 bis 24 Prozent gewachsen. Besonders gesundheitsschädlich sind die Schwefeloxide: Davon wurden in Hamburg im vergangenen Jahr etwa so viele von Kreuzern ausgestoßen wie alle in der Hansestadt Stadt zugelassenen Autos zusammen. Sie können die Schleimhäute reizen, zum Beispiel in den Augen, aber auch Atemwegsprobleme hervorrufen.

Das könnte Sie auch interessieren: 10.000 Privatjet-Flüge in 15 Monaten: Der Boom der Klima-Killer am Hamburg Airport

Gute Nachrichten gibt es übrigens aus Venedig: Dort hat die Luftverschmutzung mit Schwefeloxid dank des weitgehenden Verbotes von Kreuzfahrtschiffen im Vergleich zu 2019 um 80 Prozent abgenommen. Damit rutscht die italienische Hafenstadt von Platz 1 auf Platz 41! (prei)