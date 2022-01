Abschied nach elf Jahren: 917XFM verlässt Hamburgs Radiowelt

Seit 2010 bereicherte 917XFM die Radioszene in Hamburg. Jetzt ist Schluss für das kleine Schwester-Programm der Rock Antenne, dessen Platz über das analoge UKW-Radio ab Januar ByteFM übernimmt. Zum Abschied feiert sich 917XFM noch einmal gebührend selbst.

Um Mitternacht am 1. Januar ist Feierabend bei 917XFM. Dann erklingt das noch geheime letzte Lied. Dass es überhaupt dazu kommt, ist erst seit rund drei Wochen klar. „917XFM geht in den Lockdown. Zugegebenermaßen in einen sehr langen… in den endgültigen“, gab das Team via Instagram bekannt.

917XFM-Aus nach elf Jahren „Liebe, Schweiß und Herzblut“

Mit „Liebe, Schweiß und Herzblut“ gestaltete man seit September 2010 das Programm, nun bedeutet der Verlust der UKW-Frequenz das Ende. Die Anteilnahme unter den Musikfans und den Kolleg:innen anderer Hamburger Programme ist groß.

„Hab euch sehr gern gehört“, bekannte N-Joy-Moderatorin Anne Raddatz. „Ich habe euch auch lieb! Dankeschön!“, kommentierte Maren Bockholdt – einst stand die NDR 90,3-Moderatorin jahrelang gemeinsam mit Andreas „AC“ Clausen für die große 917XFM-Schwester Alsterradio hinterm Mikrofron.

„Ein redaktionelles Musikradio mit qualitativ hochwertigem Wort- und innovativem Musikanteil“ war 917XFM laut Beschreibung der Medienanstalt Hamburg Schleswig-Holstein. Mit Platz für neue und unbekannte Künstler:innen, für Indie, Alternative, Jazz, Elektro, Folk und Hamburgs Musik- und Clubszene.

„Wir spielen Songs, die hoffentlich unsere Hörer berühren und die zuerst die Hürde des Bauchgefühls unserer Redakteure überwinden müssen“, verriet Musikchef Gunnar Astrup – genau, der ehemalige Keyboarder der Band Echt – einmal der „Radioszene“. Große Hits gab’s zwar auch bei 917XFM zu hören, aber eben vor dem großen Durchbruch.

917XFM stand für Musik jenseits des Mainstreams

Rund 100.000 Hörer:innen erreichte 917XFM zuletzt, bilanzierte Vermarkter „More Marketing“ im Sommer. Sie verlieren nun eine wichtige Stimme abseits des Radio-Mainstreams. Zum Schluss aber sind sie selbst als Programmchef gefragt: In gleich zwei Abschiedssendungen legt das 917XFM-Team an Silvester die allerletzten Musikwünsche auf.