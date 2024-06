A7-Vollsperrung und Großevents: Hamburg droht am Wochenende der Verkehrskollaps

Autofahrer sollten Hamburg am kommenden Wochenende meiden. Der Elbtunnel und die A7 werden voll gesperrt. Zudem werden Tausende Biker, Radfahrer sowie Läuferinnen zu Großveranstaltungen erwartet.

Autofahrer im Großraum Hamburg müssen sich auf eine besonders schwierige Verkehrslage am kommenden Wochenende einstellen. Wegen des Abbruchs einer Brücke über der A7 wird die wichtige Nord-Süd-Verbindung voll gesperrt, wie die Autobahn GmbH Nord mitteilte.

Ab Freitag 22 Uhr bis Montag 5 Uhr werde die Richtungsfahrbahn Hannover zwischen Stellingen und Heimfeld und die Richtungsfahrbahn Flensburg zwischen Heimfeld und Volkspark nicht befahrbar sein. Damit ist für 55 Stunden auch der Elbtunnel dicht. Die überregionale Umleitung führt zwischen dem Maschener Kreuz südlich von Hamburg und der Anschlussstelle Neumünster Süd über die A1, die A21 und die B205. Innerstädtisch stehen den Autofahrern die Elbbrücken zur Verfügung.

Motorradgottesdienst und Fahrradsternfahrt in Hamburg

Am Sonntag dürfte sich die Verkehrslage deutlich zuspitzen. Dann findet der traditionelle Motorradgottesdienst im Hamburger Michel statt. Im vergangenen Jahr waren rund 7000 Biker zum Mogo gekommen. Diesmal rechnen die Veranstalter laut Polizei mit 3000 Motorradfahrern. Sie stellen ihre Fahrzeuge ab 9 Uhr auf der dann voll gesperrten Ludwig-Erhard-Straße ab. Die sonst übliche Ausfahrt nach dem Gottesdienst nach Buchholz in der Nordheide (Kreis Harburg) fällt in diesem Jahr wegen der A7-Sperrung aus, teilten die Veranstalter mit. Dafür soll ein Bühnenprogramm an der Hauptkirche bis 15 Uhr geboten werden.

Weitere Straßensperrungen wird es wegen einer Fahrradsternfahrt geben. Die Veranstalter erwarten rund 10.000 Teilnehmer. Sie wollen von zahlreichen Startpunkten im Umland – darunter Ahrensburg, Wedel und Lüneburg – in die Stadt radeln. Die Routen aus dem Süden der Stadt gehen über die Köhlbrandbrücke und die Elbbrücken. Die Demonstranten wollen sich um 15 Uhr zu einer Ringfahrt durch die Innenstadt treffen.

Women’s Run und Wahlen

Eine dritte Großveranstaltung ist mit dem Women’s Run geplant. Dazu haben sich nach Polizeiangaben 3000 Läuferinnen angemeldet. Für den Lauf werden ab dem Morgen zahlreiche Straßen östlich der Binnen- und Außenalster einschließlich der Kennedy- und Lombardsbrücke sowie der Wallringtunnel und der Glockengießerwall am Hauptbahnhof gesperrt.

Der Verein Mobil ohne Auto, der die Fahrradsternfahrt veranstaltet, rief die Teilnehmer dazu auf, sich per Briefwahl an den ebenfalls am Sonntag stattfindenden Wahlen zum Europaparlament und zu den Hamburger Bezirksversammlungen zu beteiligen. Die Polizei geht allerdings davon aus, dass die Hamburger Wahllokale trotz der Veranstaltungen sicher erreichbar sein werden.

A7: Abriss einer Autobahnbrücke

Während die Radfahrer für mehr Radwege demonstrieren, lässt die Autobahn GmbH Nord eine Radweg- und Fußgängerbrücke über der A7 abreißen. Die Überführung an der Baurstraße in Bahrenfeld muss wegen der Verbreiterung der Autobahn auf acht Spuren weichen. Eine provisorische Brücke soll bis Anfang November verfügbar sein. Bis dahin sollen Radfahrer und Fußgänger über den Osdorfer Weg ausweichen.

Der Hamburger Abschnitt der A7 wird seit 2014 ausgebaut. Um die Anwohner vor Lärm zu schützen, wurden bereits in Hamburg-Schnelsen und -Stellingen Tunnel errichtet. Im April 2021 wurde offiziell mit dem Bau des längsten der drei Lärmschutztunnel in Altona begonnen. Ende 2028 soll der 2,2 Kilometer lange Tunnel fertig sein.