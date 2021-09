Autofahrer brauchen wieder starke Nerven: Die A7 im Nordwesten Hamburgs wird am Freitag ab 21 Uhr voll gesperrt. Schon am Nachmittag staute es sich im Stadtgebiet wegen des Reiseverkehrs, besonders in Richtung Süden kamen Autofahrer nur langsam voran.

Zwischen Hamburg-Schnelsen und dem Elbtunnel staute es sich in Richtung Süden auf neun Kilometern, wie die Verkehrsleitzentrale der MOPO mitteilte. Außerdem gab es gegen 17 Uhr zwischen Waltershof und dem Dreieck Hamburg-Südwest weitere sieben Kilometer Stau. In Fahrtrichtung Norden meldete die Leitzentrale drei Kilometer Stau zwischen Hamburg-Hausbruch und dem Elbtunnel.

Ab 21 Uhr wird die A7 in Hamburgs Westen voll gesperrt: Zwischen dem Lärmschutztunnel in Stellingen und dem Dreieck Hamburg-Nordwest werde lärmmindernder Asphalt eingebaut, teilte die Autobahn GmbH mit. Der A7-Abschnitt zwischen der Anschlussstelle Hamburg-Volkspark und dem Dreieck Nordwest soll erst am Montagmorgen um 5 Uhr wieder freigegeben werden.

Für Autofahrer im Raum Hamburg dürfte die Lage schwierig werden. Der überregionale Verkehr soll die Sperrung großräumig über die A1, die A21 und die B205 umfahren. Doch auch auf der A21 wird gebaut, weswegen die Autobahn südlich von Bad Segeberg nur einspurig je Richtung befahren werden kann. Auf der A1 im Südosten Hamburgs sind Staus zu erwarten, weil die Sanierung des Abzweigs Veddels (A255) andauert.

Auch die örtlichen Umleitungen im Norden der Stadt dürften überlastet sein, zumal am Sonntag die Geschäfte in Hamburg öffnen dürfen. Der Verkehr der Hamburger S-Bahn ist seit Donnerstag wegen des Lokführerstreiks ausgedünnt. (dpa/mp)