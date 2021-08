Fünf Tage! GDL-Chef kündigt neuen Bahnstreik an

Im festgefahrenen Tarifstreit bei der Deutschen Bahn ruft die Lokführergewerkschaft GDL zu einer dritten Streikwelle auf. Der Ausstand soll im Personenverkehr am Donnerstag beginnen und bis Dienstag, 7. September, 2.00 Uhr, dauern, wie Gewerkschaftschef Claus Weselsky am Montag in Frankfurt erklärte.

Nach den beiden bisherigen Streiks konnten sich die Beteiligten nicht auf einen Kompromiss einigen. Vertreter der Bahn und der zweiten großen DB-Gewerkschaft, der „Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft“ (EVG) warfen dem Chef der Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer (GDL) zuletzt Sturheit, politische Ziele und bewusste Spalterei der Belegschaft vor.

Lokführer treten in bisher längsten Streik

Die GDL will mit ihren Streiks nach eigenen Angaben aber bessere Löhne, Arbeitsbedingungen und Corona-Ausgleiche erreichen. (km/dpa)