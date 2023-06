Pleite! Hamburger Traditionsbetrieb versteigert 20.000 Produkte

Im Jahr 1745 wurde der Hamburger Bootsausrüster „A.W. Niemeyer“ gegründet – 278 Jahre später ist der Traditionsbetrieb pleite. In mehreren Auktionen werden nun fast 20.000 Produkte versteigert.

A.W. Niemeyer (AWN) mit Stammsitz am Holstenkamp (Bahrenfeld) betrieb Filialen in Deutschland, Österreich und der Schweiz, sowie einen Online-Shop – doch Anfang 2023 musste der Spezialist für Yacht- und Bootszubehör Insolvenz anmelden.

A.W. Niemeyer: Ware und Filialausstattung bei Auktionen zu kaufen

Jetzt heißt es: Alles muss raus! Hierfür sind mehrere Auktionen geplant – ein Paradies für Schnäppchenjäger und Bootsnostalgiker. Neben der Ware und Ausstattung des AWN-Stammsitzes in Hamburg können auch der Filialbestand und die Ausstattung der Filialen Lübeck, Dormagen, Berlin Adlershof und Berlin Reinickendorf ersteigert werden. Weitere Auktionen finden in Berlin und Österreich statt.

Auch eine Rettungsinsel kann ergattert werden. aurena.at Auch eine Rettungsinsel kann ergattert werden.

„Unter den Hammer kommt dabei die gesamte noch vorhandene Ware aus den Filialen – von Kajaks, Schlauchbooten und Bootsmotoren über Navigationsgeräte, Offshore-Bekleidung und Yachtlack bis hin zu Kugelkompass und Rettungsinsel“, heißt es in einer Mitteilung.

Highlights seien nach eigenen Angaben ein Mahagoni-Steuerrad, charakteristische Verkaufstresen im Bootslook aus dem Stammhaus in Hamburg oder ein Mercedes-Transporter mit Original-AWN-Branding.

Ebenfalls unter dem Hammer: Ein AWN-Transporter von Mercedes. aurena.at Ebenfalls unter dem Hammer: Ein AWN-Transporter von Mercedes.

Mitgeboten werden kann über die Auktionsplattform aurena.at. Nach einmaliger Registrierung kann jeder an den Auktionen teilnehmen.

Die nächsten Zuschläge erfolgen am 23. Juni 2023 ab 11.45 Uhr für die Filiale in Berlin Adlershof, weiter geht es am 28. Juni 2023 ab 9.30 Uhr mit der Filiale in Hamburg. Hier gibt es weitere Infos. (elu)