Justin Bieber, Lady Gaga, Jennifer Lopez, Lionel Richie: Sie alle haben hier genächtigt – im Park Hyatt Hotel in der Hamburger Altstadt. Im vergangenen Jahr hat die Luxus-Unterkunft ihre Tore geschlossen. Nun steht der große Ausverkauf des Interieurs statt. Angeboten werden unter anderem günstige Kaffeemaschinen, eine Lampe für mehrere Tausend Euro – und die Betten, auf denen die prominenten Gäste schon schliefen.

Das 5-Sterne-Hotel Park Hyatt zieht aus dem Levantehaus in das ehemalige C&A-Gebäude – und in den alten Räumlichkeiten heißt es nun: Alles muss raus! Allein 2000 Bilder können Sie ergattern. In einem Online-Shop werden die alten Schätze angeboten und können vor Ort abgeholt werden. Auch direkt vor Ort kann geshoppt werden.

Geschlossenes Luxus-Hotel: Ausverkauf im Park Hyatt

Einzelstücke und kleinere Teile wie Kleiderbügel oder Stühle stehen in der Lobby des geschlossenen Hotels. Größere Möbel werden in einem Musterzimmer ausgestellt.

Ein Paradies für Schnäppchenjäger: In der Lobby wird das Interieur des Park Hyatts ausverkauft. Florian Quandt Ein Paradies für Schnäppchenjäger: In der Lobby wird das Interieur des Park Hyatts ausverkauft.

Ein Doppelbett der Firma Simmons inklusive Matratze, Topper und Kopfteil gibt es beispielsweise für 1499 Euro. Der Neupreis des Luxus-Betts betrug 5000 Euro – und vielleicht nächtigte hierauf schon Justin Bieber? Oder wie wäre es mit einem Kosmetiktuchständer aus echtem Leder, der in einer der edlen Suiten stand, für 19 Euro?

„Besonders beliebt sind Kopfkissen, Bettzeug, Kaffeemaschinen und Stühle“, sagt Astrid Eilers im Gespräch mit der MOPO. Sie ist Chefin des Unternehmens „Twins Company“, das den Ausverkauf organisiert. Am Dienstag seien mehr als 100 Leute da gewesen, in den kommenden Tagen rechnet sie mit rund 200 bis 300 Interessenten.

Besonders beliebt: Kaffeemaschinen, die in den 280 Zimmern und Suiten des Hyatts standen. Florian Quandt Besonders beliebt: Kaffeemaschinen, die in den 280 Zimmern und Suiten des Hyatts standen.

„Die Interessenten sind ganz unterschiedlich – vom Hartz-IV-Bezieher bis zum Millionär“, erzählt Eilers. Manche würden auf Schnäppchenjagd gehen, andere ihre ganze Pension einrichten wollen.

Highlight im Hyatt-Ausverkauf: Eine Designerlampe für 10.000 Euro

Das Highlight für die 44-jährige Unternehmerin ist eine Murano-Lampe – Neupreis: 60.000 Euro. Das Einzelstück steht derzeit noch nicht zum Verkauf, soll aber bald für um die 10.000 Euro einen neuen Besitzer oder eine neue Besitzerin finden.

Eine Rarität: Diese Designer-Lampe kostete mal 60.000 Euro. Nun soll sie für deutlich weniger angeboten werden – billig ist sie trotzdem nicht. Florian Quandt Eine Rarität: Diese Designer-Lampe kostete mal 60.000 Euro. Nun soll sie für deutlich weniger angeboten werden – billig ist sie trotzdem nicht.

Das Konzept des Ausverkaufs von Hotel-Interieur sei sehr nachhaltig, sagt Astrid Eilers: „Nichts kommt weg“. Seit 21 Jahren kümmert sie sich um die Auflösung von Hotels und Büros. „Ich weiß nicht, wie viele Hunderte von Hotels ich schon ausverkauft habe, und die Objekte im Levantehaus haben schon eine besonders gute Qualität“, erzählt sie.

Astrid Eilers organisiert den Ausverkauf des Mobiliars des geschlossenen Luxus-Hotels Park Hyatt. Sie sitzt in einer Muster-Suite, in der Interessierte die Möbelstücke begutachten können. Florian Quandt Astrid Eilers organisiert den Ausverkauf des Mobiliars des geschlossenen Luxus-Hotels Park Hyatt. Sie sitzt in einer Muster-Suite, in der Interessierte die Möbelstücke begutachten können.

Die Sachen, die nicht im Park Hyatt Hotel verkauft werden, kommen in die Lagerhallen der Firma „Twins Company“ in Berlin und werden da weiter angeboten. Astrid Eilers ist sich sicher: „Da wird nicht viel übrig bleiben!“

Der Verkauf des Interieurs des Hyatts geht noch bis Ende Juni. Die Öffnungszeiten: Dienstags, donnerstags und freitags von 10 bis 17 Uhr, samstags 10 Uhr bis 14 Uhr. Adresse: Bugenhagenstraße 8. Der Online-Shop ist hier abrufbar.