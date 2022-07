55 Stunden lang: A7 wird am Wochenende gesperrt

Die A7 wird in Hamburg am kommenden Wochenende erneut für 55 Stunden gesperrt. Welche Abschnitte betroffen sind und welche Umleitungen empfohlen werden.

Nachdem am vergangenen Wochenende die ersten Tunnelelemente des A7-Deckels in Hamburg-Altona eingebaut wurden, sind am kommenden Wochenende die nächsten Fertigteilträger dran, die über der Fahrbahn Richtung Norden eingebracht werden. Die Sperrung soll auch gleich für weitere Wartungsarbeiten in den Tunnelröhren 1 und 2, sowie Brückenarbeiten an der Hochstraße Elbmarsch im Hafenbereich genutzt werden.

Das sind die Auswirkungen der A7-Sperrung am Wochenende

Gesperrt wird die A7 in Fahrtrichtung Nord/Flensburg von Freitag um 22 Uhr bis Montag um 5 Uhr zwischen den Anschlussstellen HH-Heimfeld und HH-Stellingen. Die Anschlussstelle Volkspark ist komplett gesperrt. Um den Baustellenverkehr zu gewährleisten, bekommt die Schnackenburgallee eine provisorische Ampelschaltung, die Rotphase dauert drei Minuten.

Die zuständige „Die Autobahn“ GmbH Nord empfiehlt, Hamburg großräumig über die A1, die A21 oder die B205 zu umfahren. Richtung Flensburg wird der Verkehr ab der Anschlussstelle Heimfeld über die B73, die B75 Elbbrücken über die B4 zur Anschlussstelle Stellingen und dann wieder zurück auf die A7 geleitet. Wer aus Hannover kommend in den Hafen will, wird ab der Anschlussstelle Heimfeld (32) in Richtung Hafen umgeleitet.

In der Stadt kann über die Kieler Straße zur Auffahrt A7 Richtung Norden auf die Anschlussstelle Stellingen gefahren werden. Richtung Süden wird von der Anschlussstelle Volkspark über die Schnackenburgallee, den Bornkampsweg, die Bahrenfelder Chaussee und der Von-Sauer-Straße zur Anschlussstelle HH-Bahrenfeld geleitet. (to)