13 Stockwerke: Spektakulärer Turm für Hamburger Traditions-Bank

Das neue Edel-Quartier Ipanema am Stadtpark nimmt Formen an: Die Berenberg-Bank, die bald von der Binnenalster in die City Nord zieht, feierte am Mittwoch das Richtfest für ihren spektakulären Büroturm.

13 Stockwerke auf 50 Metern Höhe, gewölbte Fassade, ovale Grundfläche: Der Berenberg Tower ist schon jetzt ein Hingucker in dem schicken und teuren Wohn- und Arbeitsviertel am Überseering.

Richtfest für den Berenberg Tower: Jan Kuschnik (DWI Gruppe, v.l.), Nikolaus Ditting, Christian Kühn (Berenberg), Senator Andreas Dressel, Baudezernent Hans-Peter Boltres.

Mit dabei: Finanzsenator Andreas Dressel. „Mit dem neuen Hauptsitz beginnt ein neues Kapitel für die Bank und wir freuen uns über dieses großartige Bekenntnis zum Finanzstandort Hamburg“, sagte der SPD-Mann.

Hamburg-Winterhude: Richtfest für Berenberg Tower

Die 1590 gegründete Privatbank hat den Turm komplett angemietet, weil der bisherige Standort am Neuen Jungfernstieg den „Anforderungen der Zukunft an moderne Arbeitswelten“ nicht mehr gerecht werde.

So soll der Berenberg Tower Anfang 2024 aussehen. Beyond Visual Arts So soll der Berenberg Tower Anfang 2024 aussehen.

„Das Gebäude wird nach unseren Vorstellungen unter Berücksichtigung modernster Anforderungen entwickelt und gebaut“, so Christian Kühn, persönlich haftender Gesellschafter von Berenberg beim Richtfest. „Besonderen Wert haben wir auf eine topmoderne Arbeitswelt für alle unsere Hamburger Mitarbeiter sowie eine besonders nachhaltige Bauweise gelegt.“ Das Haus soll in etwa einem Jahr fertig sein, der Innenausbau läuft bereits. Zwischen Ende 2024 und Anfang 2025 will die Bank einziehen. (mp)