Hamburger Mieter bemühen sich stärker als bisher um neu gebaute Wohnungen. Die Nachfrage ist trotz der krassen Preisentwicklung gestiegen, wie aus einer Analyse von Immoscout24 hervorgeht. Der Grund ist die bessere Energiebilanz im Vergleich zu älteren Wohnungen. Gute Aussichten für dieses Projekt: In der City Nord gehen 366 neue Wohnungen in die Vermietung. Gute Lage, hoher Standard – aber die Preise…

Dort, wo früher am Überseering in der City Nord nur gearbeitet wurde, entsteht gerade ein neues Wohnquartier mit 523 Mietwohnungen. Auf dem Areal der ehemaligen Oberpostdirektion beginnt die Vermietung für 366 frei finanzierte Neubauwohnungen der Firma Quantum. Auf dem großen Gelände entstehen außerdem mehrere Bürokomplexe und ein Wohn- und Geschäftshaus mit 166 Mikro-Apartments.

Die Gebäude von Ipanema in der City Nord gruppieren sich um einen Innenhof. dreidesign Die Gebäude von Ipanema in der City Nord gruppieren sich um einen Innenhof.

Gebaut werden in dem neuen Wohn- und Geschäftsquartier auch 157 öffentlich geförderte Mietwohnungen. Sie sind aber noch nicht vermietungsreif. Auf dem Gelände entsteht zudem ein riesiger Büroturm, in dem die Berenberg Bank künftig ihren Hauptsitz hat, plus Kita und Geschäfte.

Das Wohnungsareal von Quantum besteht aus zwei stark gewellten Gebäuden, die sich um einen Innenhof gruppieren. Weil es an Wellen erinnern soll, trägt es den Namen „Ipanema“ (aufgewühltes Wasser), wie das Strandviertel in Rio de Janeiro. Ob es trotz typischem Hamburger Wetter diese Assoziationen erfüllen kann…

Die neuen Mieter können voraussichtlich im Spätherbst einziehen. So sie sich die Mieten denn leisten können: Die liegen laut Unternehmen zwischen 17 und 23 Euro pro Quadratmeter. Die MOPO hat sich einmal ein paar exemplarische Wohnungen rausgepickt, dabei allerdings die „günstigeren“ für 17 Euro gar nicht gefunden.

Winterhude: Mietwohnungen in der City Nord

Eine Wohnung mit 90 Quadratmetern (3. Stock) kostet etwa 2075 Euro, 40 Quadratmeter liegen dort bei 930 Euro. Wer ganz oben wohnen möchte, muss tiefer in die Tasche greifen: Für 63 Quadratmeter (5. Stock) fallen 1500 Euro an. Selbst im Hochparterre kosten 39 Quadratmeter 890 Euro.

Beim Ipanema läuft vieles digital, etwa die Unterzeichnung des Mietvertrags, wenn gewünscht. Außerdem kann per App der Energieverbrauch gecheckt werden, was aktuell ja für viele von hohem Interesse ist.

Laut dem Immobilienportal Immoscout24 steigt bei Mietern bundesweit die Nachfrage nach Neubauwohnungen und sinkt leicht bei Wohnungen aus dem Bestand. Die Mietpreise klettern dort zur Zeit fast gar nicht mehr. In Hamburg liegt die Steigerung mit 0,7 Prozent noch am höchsten im Vergleich zu anderen Metropolen wie Berlin, Köln und München.

Im letzten Quartal 2022 kostete eine neuvermietete 70-Quadratmeter-Bestandswohnung in Hamburg etwa 900 Euro, umgerechnet 12,86 Euro pro Quadratmeter. Im Neubau liegt eine 70-Quadratmeter-Wohnung bei 1049 Euro, was einem Quadratmeterpreis von etwa 15 Euro entspricht. Und damit bei einer guten Energieeffizienz am Ende womöglich wirklich günstiger ist als eine schlechter isolierte Bestandswohnung, bei der die Nebenkosten sehr viel höher liegen können.